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اقتصاد

مسؤول: الإمارات تسعى لإبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا خلال أسابيع
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 15:20 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 15:30 GMT

مسؤول: الإمارات تسعى لإبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا خلال أسابيع

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نحو أربعة

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المصدر: رويترز

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، اليوم الخميس، إن بلاده تسعى إلى إبرام اتفاق تجارة حرة مع تركيا في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من بدء المفاوضات.

وكتب الزيودي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، قائلا: ”نسعى خلال الأسابيع المقبلة لإنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا لترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع واحد من أهم الاقتصادات في المنطقة“، في إشارة إلى تركيا.

وأوضح وزير التجارة التركي محمد موش، من جانبه، عبر حسابه في ”تويتر“ قائلا: ”ناقشنا الوضع الراهن للمفاوضات الجارية بين تركيا والإمارات والخطوات التي يجب اتخاذها لإبرام الاتفاق“.

وتسعى الإمارات إلى إبرام العديد من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية، والمعروفة باسم اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقد وقعت الامارات اتفاقات تجارية مع عدد من الدول هذا العام بينها الهند وإندونيسيا.

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