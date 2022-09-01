تشديد السياسة النقدية يخفض الذهب دون 1700 دولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى ما دون مستوى 1700 دولار الأساسي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ 6 أسابيع، مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم؛ ما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1704.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0917 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ الـ21 من يوليو/ تموز.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1716.60 دولار.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولارا منذ أن صعد ليتخطى ألفي دولار في أوائل مارس/ آذار، وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس/ آب في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.

كما ظل الدولار قرب ذروة عقدين؛ ما زاد من الضغط على الذهب، إذ زاد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 17.74 دولار للأوقية لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وهبط البلاتين 0.7% إلى 840.58 دولار فيما زاد البلاديوم 0.7% إلى 2098.53 دولار.