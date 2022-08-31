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اقتصاد

اقتصاد روسيا ينكمش 0.4% في النصف الأول من العام لكن الاستثمار الرأسمالي يرتفع
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2022 17:18 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2022 17:25 GMT

اقتصاد روسيا ينكمش 0.4% في النصف الأول من العام لكن الاستثمار الرأسمالي يرتفع

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي (روستات)، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد روسيا انكمش 0.4% في الأشهر الستة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام

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المصدر: رويترز

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي (روستات)، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد روسيا انكمش 0.4% في الأشهر الستة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الاستثمار الرأسمالي، وهو أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، ارتفع 7.8%.

ويهوي الاقتصاد الروسي المعتمد على التصدير إلى الركود مع تضرره من عقوبات غربية شاملة، لكن عمق الانكماش حتى الآن ليس بالحجم الكبير الذي كان معتقدًا في البداية.

وقال مسؤول حكومي بارز، هذا الأسبوع، إن الاقتصاد سينكمش بأقل من 3 % هذا العام، فيما أفاد مكتب الإحصاءات بأن الاستثمار الرأسمالي ارتفع 4.1 % على أساس سنوي في الربع الثاني بعد زيادة بلغت 12.8 % في الربع الأول، في حين شكلت قطاعات التعدين والصناعات التحويلية معظم الزيادة في النصف الأول من العام.

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