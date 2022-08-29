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اقتصاد

ألمانيا: نواجه "الواقع المر" وروسيا لن تستأنف إمدادات الغاز
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 19:27 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 19:55 GMT

ألمانيا: نواجه "الواقع المر" وروسيا لن تستأنف إمدادات الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تواجه "الواقع المر"، وهو أن روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز إلى البلاد قبيل وقف مزمع لصادرات

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المصدر: رويترز

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الاثنين، إن ألمانيا تواجه ”الواقع المر“، وهو أن روسيا لن تستأنف إمدادات الغاز إلى البلاد قبيل وقف مزمع لصادرات عملاق الغاز الروسي ”غازبروم“ إلى أوروبا عبر خط الأنابيب نورد ستريم 1.

وفي حلقة نقاشية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال هابيك: ”إنها لن تعود.. إنه الواقع المر.“

وقالت شركة غازبروم، يوم الجمعة، إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لثلاثة أيام في نهاية الشهر لصيانة غير مقررة لخط الأنابيب نورد ستريم، وهو ما يزيد الضغوط على القارة بينما تسعى لإعادة ملء مخزونات الوقود قبيل الشتاء.

وتخفض موسكو بالفعل الإمدادات إلى 20 % فقط من السعة الاستيعابية المعتادة لخط الأنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا.

ولم يمكن على الفور استيضاح ما إذا كان هابيك يقصد أن التوقف سيكون دائما أو أن الإمدادات الكاملة فقط لن تستأنف.

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