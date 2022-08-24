الجزائر تواجه عقبات تبدد طموحها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"

تواجه الجزائر شروطا وعقبات في طريقها إلى الانضمام إلى مجموعة ”بريكس“ – وهو نادي من الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – بالنظر إلى المقاييس التي لا تأخذ في الاعتبار الجانب الاقتصادي فحسب، بل وتلك التي تتضمن الجوانب السياسية والعسكرية أيضا.

واعتبر تقرير لمجلة ”جون أفريك“ أن المعايير الاقتصادية التي تراهن عليها الجزائر لدخول هذه المجموعة الاقتصادية قد لا تكون كافية، لا سيما أن الاقتصاد الجزائري ليس قائما على التنوع ويعتمد بشكل كبير على عوائد النفط والغاز.

وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 7 أغسطس/آب الجاري بأن ”الجزائر مهتمة بالانضمام إلى مجموعة ”بريكس“ لأنها تشكل قوة اقتصادية وسياسية“ وقال إن العضوية المحتملة لبلاده في هذا النادي من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة يمكن أن تكون وشيكة.

ويؤكد تقرير ”جون أفريك“ أن قادة ”عملاق شمال أفريقيا“ مقتنعون بالفعل بأن البلاد لديها القدرة على الانضمام إلى هذه المجموعة الانتقائية للغاية، لا سيما بفضل برنامج التنويع الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016 واتفاقية الشراكة الاستراتيجية المبرمة مع الصين.

وفي كثير من النواحي يتوافق المسار الاقتصادي للجزائر مع المسار الذي يتبعه الأعضاء الخمسة في ”بريكس“ من حيث النمو الاقتصادي، على سبيل المثال، ووفقا لبيانات البنك الدولي على مدار السنوات العشرة الماضية سجلت الصين، المحرك الرئيسي لهذه المجموعة، متوسط نمو بنسبة 7 % وروسيا 2.8 % والهند 6 % وجنوب أفريقيا 1.4 % والبرازيل بنسبة 1 % بينما تحقق الجزائر نموا بنسبة 2.2 % في المتوسط سنويا.

وأكد التقرير أنه على الرغم من تأثيرات جائحة ”كورونا“ بدأ الاقتصاد الجزائري أيضا في الانتعاش، اعتبارا من عام 2021، بنمو قدره 4% كما يشير بنك التنمية الأفريقي، مما يؤكد الدور الأساسي الذي يلعبه انتعاش الطلب الخارجي، وخاصة على النفط، الذي ارتفع إنتاجه، وهذه الزيادة في عوائد النفط عوضت جزئيا الزيادة في الإنفاق المرتبط بالاستثمار.

ونبهت المجلة إلى أنه على المستوى التجاري ما تزال أرقام المبادلات الخاصة بالجزائر بعيدة عن واردات وصادرات الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

ويرى أنيس تيراي، المصرفي الاستثماري والأستاذ في جامعة هارفارد، أن الثقل الاقتصادي للجزائر ليس العامل الأكثر حسما، ويؤكد أن ”المعايير الاقتصادية ليست هي الأكثر حسما، ولم يعد الأمر مجرد قوة اقتصادية ولكن مفهوم القوة ككل – عسكري وسياسي – هو الذي يؤخذ في الاعتبار“ وفق تأكيده.

ويضيف أن ”اقتصاد جنوب أفريقيا مثلا يزن 300 مليار دولار والجزائر 200 مليار دولار، وبالتالي يجب أن تبدأ الجزائر بالعمل على اللحاق بالركب الاقتصادي، لكنها في الواقع ليست بعيدة جدا في السباق“.

من جانبه ذهب الخبير الاقتصادي المتخصص في البلدان الناشئة ومؤسس تقرير التعددية القطبية ألكسندر كاتب، في هذا الاتجاه معتبرا أنه ”إذا حدث توسع في مجموعة (بريكس) فإنه يشمل البلدان الأخرى التي ليس لها بالضرورة نفس الوزن الاقتصادي أو الديموغرافي، ولكنها تشترك في نفس الرؤية حول التطور الضروري للنظام النقدي والمالي الدولي، بالإضافة إلى مفهوم العلاقات الدولية على أساس نظام متعدد الأقطاب“.

وتابع التقرير أن ”معيارا آخر يجب أخذه في الاعتبار هو الانفتاح الاقتصادي للجزائر مقارنة بمثيله في دول مجموعة ”بريكس“، والتي جعلت هذا الجانب عنصرا أساسيا في تنميتها“.

وأوضح أنه ”وفقا لأرقام عام 2020 الصادرة عن البنك الدولي، فإن الجزائر لديه اقتصاد ”مفتوح“، حيث تمثل التجارة الخارجية 46 % من ناتجه المحلي الإجمالي، لكن البلد لا يزال يعاني من معضلة أن الصادرات النفطية لا تزال تمثل نسبة كبيرة جدا (94 %) من إجمالي الصادرات.

ويعلق ألكسندر كاتب قائلا إن ”الجزائر منفتحة تجاريا جدا إذا أخذنا في الحسبان اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، لكن من الناحية المالية لا تزال البلاد منغلقة نسبيا، وهذا يرجع إلى التأخير في تطوير النظام المالي، فضلا عن عدم الاستقرار المتزايد الذي تسببه التدفقات المالية الدولية.“