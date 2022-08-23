سفارة تركيا بالقاهرة تنظم منتدى لبحث زيادة الاستثمارات مع مصر

انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، منتدى اقتصادي نظمته السفارة التركية في مصر، بمشاركة وفد ضم 50 شخصية من كبار رجال الأعمال الأتراك؛ بهدف بحث فرص الاستثمارات المشتركة.

ويأتي هذا المنتدى في ظل جمود سياسي بين القاهرة وأنقرة؛ رغم المباحثات الثنائية لحل الخلافات بين البلدين.

وقال رجل الأعمال المصري شريف البربري، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك لـ“ إرم نيوز ”: ”إن الوفد التركي ضم مستثمرين في قطاعات متعددة، منها الأغذية والنسيج والأثاث والسجاد والمعادن، إضافة إلى قطاع الطاقة“.

وأضاف البربري أن من المتوقع زيادة الحركة التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة القادمة، في ظل التوجهات الرسمية الداعمة لمناخ الاستثمار، مؤكدا أنه خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعد الخلافات السياسية بين البلدين، لم تتوقف حركة التجارة والاستثمارات، وظل هذا الجانب في منأى عن تلك الخلافات.

وأوضح أن الجانب التركي يعتزم تكرار فكرة المنتدى، خلال الشهرين القادمين؛ لإتاحة الفرصة لمزيد من التواصل بين المستثمرين في البلدين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يزور وفد مصري تركيا خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن الصادرات المصرية إلى تركيا تزايدت بنسبة بلغت 178.9%، لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقابل 537.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 960.6 مليون دولار.

ويوم السبت الماضي، بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة وصفت بالإيجابية بشأن العلاقات مع مصر، حينما صرح للصحفيين خلال عودته من زيارة إلى أوكرانيا أن ”العلاقات على المستوى الرفيع ليست في مكانها المطلوب حاليا“، مضيفا: ”لنواصل العمل على المستوى الوزاري، ومن ثم نأمل أن نتخذ خطوة أخرى بأفضل الطرق نحو المستويات الأعلى“.

وتابع الرئيس التركي بالقول: ”لأن الشعب المصري شعب شقيق ولا يمكن أن نكون في حالة خصام معه؛ لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت“.