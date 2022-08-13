سفينتان جديدتان تحملان الحبوب تغادران موانىء أوكرانيا‎‎

غادرت سفينتان جديدتان تحملان الحبوب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود اليوم السبت، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16.

وقالت الوزارة في بيان إن ”فولمار إس التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا“.

وأضافت أن ”السفينة (ثو) التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة ثلاثة آلاف طن من بذور دوار الشمس“.

وذكرت أن سفينة أخرى ستغادر من تركيا اليوم السبت متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وقعتا في 22 تموز/يوليو الماضي، اتفاقا شديد الأهمية لإعادة فتح الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وأنعش الاتفاق الآمال في إمكانية تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي.

كما أنه جاء تتويجا لمحادثات على مدى شهرين بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي تتمتع بعلاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا على حد سواء وتسيطر على المضائق المؤدية إلى البحر الأسود.