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اقتصاد

سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 10:36 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2022 11:10 GMT

سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

غادرت سفينتان جديدتان محمّلتان بـ70 ألف طن من الحبوب، الثلاثاء، ميناء "تشرنومورسك" الأوكراني على البحر الأسود، بموجب الاتفاق على استئناف الصادرات الأوكرانية،

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المصدر: ا ف ب

غادرت سفينتان جديدتان محمّلتان بـ70 ألف طن من الحبوب، الثلاثاء، ميناء ”تشرنومورسك“ الأوكراني على البحر الأسود، بموجب الاتفاق على استئناف الصادرات الأوكرانية، حسب ما أعلنت وزارة البنى التحتية الأوكرانية.

وقالت الوزارة عبر قناتها على تطبيق ”تليغرام“، إن ”سفينتين غادرتا ميناء تشرنومورسك محمّلتين بـ 70 ألف طن. وستقوم سفينة رحمي ياغي بتسليم 5300 طن إلى تركيا، كما ستسلّم سفينة أوشن لايين نحو 65 ألف طن من الذرة إلى كوريا الجنوبية“.

ووقّعت روسيا وأوكرانيا في الـ22 من تموز/ يوليو على اتفاقيتين منفصلتين، برعاية تركيا والأمم المتحدة، تسمحان بتصدير الحبوب الأوكرانية رغم الحرب، والمنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية.

وغادرت بضع سفن بالفعل أوكرانيا في الأيام الماضية.

وأُجبرت أوكرانيا، أحد أكبر مصدّري الحبوب في العالم، على وقف جميع الشحنات غداة الغزو الروسي لأراضيها في الـ24 من شباط/ فبراير؛ ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في العالم، وأسعار الواردات بالنسبة لبعض أفقر دول العالم.

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