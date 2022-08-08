المشتري اللبناني يرفض أول شحنة حبوب أوكرانية

رفض المشتري اللبناني لأول شحنة حبوب أوكرانية أبحرت بعد الغزو الروسي قبولها.

جاء ذلك حسبما أعلنت سفارة أوكرانيا لدى لبنان اليوم الإثنين، في بيان عبر صفحتها على ”فيسبوك“.

وقالت السفارة إن سفينة الشحن ”رازوني“ تبحث عن ميناء آخر تفرغ فيه شحنتها من الحبوب بعد أن رفض المشتري الأولي اللبناني الشحنة، مشيرًا إلى تأخرها أكثر من 5 شهور.

و“رازوني“ أول سفينة حبوب تبحر من أوكرانيا بعد الغزو الروسي بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة،

وأضاف البيان: ”بحسب المعلومات التي قدمها شاحن الحبوب الأوكرانية على متن السفينة رازوني، رفض المشتري في لبنان قبول الشحنة نظرًا للتأخر في التسليم“.

وأشارت السفارة إلى أن ”شاحن الحبوب يبحث الآن عن ميناء آخر لتفريغ حمولته سواء في لبنان أو طرابلس أو أي بلد أو ميناء آخر“.

وغادرت ”رازوني“ ميناء أوديسا الأسبوع الماضي، حاملة 26527 طنا من الذرة.

وكان من المقرر أن تصل السفينة إلى لبنان يوم الأحد الماضي، لكنها غيرت وجهتها إلى ميناء مرسين التركي، وهي ترسو حاليا قبالة الساحل الجنوبي لتركيا، بحسب بيانات تتبع السفن على ”ريفينيتيف“.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق الشهر الماضي، بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب الأوكرانية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء، وربما حدوث مجاعة في أجزاء من العالم.

ويفيد إحصاء ”رويترز“ للبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع التركية بأنه تم تصدير نحو 243 ألف طن من الذرة من أوكرانيا حتى الآن على متن 7 سفن، منذ مغادرة أول سفينة في الأول من شهر أغسطس/آب الجاري.