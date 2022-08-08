سلطنة عمان تحقق فائضا بالميزانية بلغ 2 مليار دولار

سجلت سلطنة عمان فائضًا في الميزانية بلغ 2 مليار دولار (784 مليون ريال عماني) في النصف الأول من العام الحالي، مدفوعًا بارتفاع مبيعات النفط والغاز الطبيعي.

وزادت الإيرادات أكثر من 54 % في الربع الثاني إلى نحو 6.7 مليار ريال، فيما زاد الإنفاق الإجمالي بـ 8.6 % إلى 5.9 مليار، بحسب بيانات وزارة المالية العمانية.

وبلغت إيرادات النفط الخام 3.19 مليار ريال، فيما بلغ الرقم المكافئ للغاز 1.73 مليار ريال.

وجاء في بيان رسمي صدر يوم الأحد، أن ”الدولة تخطط لاستخدام تلك العوائد من ارتفاع أسعار النفط لخفض دينها العام وزيادة الإنفاق على مشاريع معينة“.

كما تخطط السلطنة ”لإعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد القروض العالية التكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في البورصة“ لخفض ديونها“، وفق البيان.

وكانت سلطنة عمان قد نفذت سلسلة من الإصلاحات لموازنة ميزانيتها وخفض ديونها، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة العام الماضي.

وبلغت جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 6 مليارات و724 مليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 54.2 % مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من 2021 والبالغة 4 مليارات و361 مليون ريال عماني.

وشكلت الإيرادات النفطية نحو 63.6 % من جملة الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في 2022، والمقدرة بنحو 10 مليارات و580 مليون ريال عماني.

وبينت النشرة أن ارتفاع الإيرادات المحصلة يعزى إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بـ 40.1 % مسجلة نحو 3 مليارات و187 مليون ريال عماني.

ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 87 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و37 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة نفسها من 2021، الذي بلغ 53 دولارًا أمريكيًّا وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل.

وارتفعت إيرادات الغاز حتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بـ 137.8 % لتبلغ مليارًا و729 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.

وأكدت وزارة المالية العمانية أنها استكملت خلال النصف الأول من العام الحالي دفع مستحقات القطاع الخاص المستلمة من خلال النظام المالي والمكتملة الدورة المستندية بإجمالي بلغ أكثر من 504 ملايين ريال عماني.