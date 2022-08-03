ردًّا على زيارة بيلوسي.. الصين تفرض عقوبات تجارية على تايوان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تعليق استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان، وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، ردًّا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه.

وأثارت زيارة بيلوسي، أعلى مسؤول أمريكي يزور تايبيه منذ 25 عامًا، غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية في المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءًا من الصين.

وقررت إدارة الجمارك الصينية، الأربعاء، تعليق استيراد الحمضيات وبعض الأسماك من تايوان. وأكدت أنها رصدت مِرارًا نوعًا من الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من المبيدات الحشرية.

كما أعلنت وزارة التجارة من جانبها، تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان اعتبارًا من الأربعاء، دون إبداء أي تفسير.

وعادة يستخدم الرمل الطبيعي في صناعة البيتون والأسفلت، وتعتمد تايوان بشكل كبير على الصين في توريدها.

وقالت المحللة المتخصصة في مجال الزراعة لدى شركة ”تريفيوم تشاينا“ للاستشارات، إيفين باي، إنه ”نمط كلاسيكي لبكين“. وأضافت ”عندما تكون التوترات الدبلوماسية والتجارية مرتفعة، تتبنى الهيئات الناظمة الصينية عمومًا موقفًا صارمًا للغاية فيما يتعلق بالامتثال للقواعد (…) بحثًا عن أي سبب يبرر الحظر التجاري“.

وقال مجلس الزراعة التايواني، الثلاثاء، إن الصين تذرعت بانتهاكات تنظيمية لتعليق استيراد سلع مختلفة من الجزيرة، مثل: منتجات الأسماك، والشاي، والعسل.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، حيث سجل التبادل التجاري ارتفاعا بنسبة 26% في عام 2021 ليصل إلى 328 مليار دولار.