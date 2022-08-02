"بي إم دبليو" تطرح سيارة كهربائية من أرخص سياراتها

أعلنت شركة ”بي إم دبليو“ الألمانية عن طرح الطراز الثالث من سلسلة سيارات ”آي4“ التي بدأت منذ عام 2021، وتختلف عن سابقاتها بأن مواصفاتها أقل وتعمل بوساطة محرك واحد.

وتتميز السيارة ”إي درايف35“ بأنها واحدة من أقل سيارات ”بي إم دبليو“ ثمنًا، بمقدار 52 ألف دولار، وهي أقل ثمنًا من مثيلتها سيارة ”إي درايف 40“ ببضعة آلاف من الدولارات فقط.

وتسعى الشركة إلى التحول نحو صناعة السيارات الكهربائية بالكامل، وتحقيق نسبة 50% بحلول عام 2030.

وطرحت الشركة نماذج عدة من السيارات الكهربائية؛ منها أول سيارة كهربائية عالية تدعى ”آي إكس“ بتصميمها اللافت.

وتعتزم الشركة طرح نسخة كهربائية من سيارة ”إكس1″، ولكن تبقى سلسلة ”آي4“ في مقدمة سياراتها الكهربائية حاليًا.

ومن ميزات سيارة ”إي درايف35“ الحديثة بطارية جيدة تؤمن 66 كيلو واط من الطاقة الصافية.

ولكن مدى سيرها لكل مرة شحن واحدة متوسط، مقارنة بمثيلاتها من نفس سلسلة السيارات، ويبلغ 420 كيلومترًا.

فضلًا عن أن طاقتها الحصانية أقل، وتسارعها منخفض قليلًا، إذ تصل لسرعة 97 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوان تقريبًا.

وتخطط الشركة لبدء تصنيعها في الربع الرابع من العام الحالي في ميونيخ في ألمانيا، ثم طرحها في الولايات المتحدة بحلول عام 2023؛ وفقًا لموقع إلكتريك.

ويبدو أن تذبذب أسعار الوقود الأحفوري، وارتفاع سوية الوعي الشعبي حول العالم بأضراره البيئية، والتوجه الرسمي لحكومات العالم الرامي للتصدي للاحترار العالمي، وضع شركات تصنيع السيارات تحت ضغوطات عدة؛ فإما أن تنضم إلى السباق أو تخاطر بالتخلف عن نظرائها.

ونفذت بعض الدول خطوات متقدمة في هذا الإطار، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في دول، مثل النرويج وسويسرا، وتخطط النرويج لتحول كامل إلى استخدام سيارات وحافلات كهربائية وهجينة للنقل العام في المستقبل القريب.

وتتنافس الشركات العالمية على ولوج عالم الطاقة النظيفة في ظل تحديات مناخية تعصف بالكوكب، إذ بدأت واحدة تلو الأخرى بالانتقال من سيارات الوقود الأحفوري إلى السيارات الهجينة أو الكهربائية، للوصول إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء الأسس لحل مشكلة انبعاث الغازات الدفيئة.