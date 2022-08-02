بعد تأكيد تبون أنه "ممكن".. لماذا تسعى الجزائر للانضمام إلى مجموعة "بريكس"؟

تتطلع الجزائر إلى الانضمام إلى مجموعة ”بريكس“، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، في مسعى لتعزيز حضورها الاقتصادي خارج محيطها المغاربي والأفريقي.

وتحدث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن مسعى لانضمام بلاده إلى مجموعة ”بريكس“ أمس الإثنين، ما أثار تساؤلات حول فرص الجزائر للانضمام إلى هذه المجموعة.

وقال تبون ردا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول إمكانية انضمام بلاده إلى المجموعة إنّ الأمر ”ممكن“، مضيفًا أن شروط الانضمام إلى مجموعة ”بريكس“ تتوفر إلى حد كبير في الجزائر، وفق تقديره.

ومجموعة ”بريكس“ هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009 وأعضاؤها دول صناعية نامية مصنفة ضمن الاقتصادات الصاعدة.

وقال المحلل السياسي الجزائري جيلالي كرايس في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الجزائر لها حظوظ قوية للانضمام إلى منظمة ”بريكس“.

وأوضح أن ”الجزائر دخلت مرحلة جديدة وهي مرحلة رهاناتها اقتصادية، خاصة أن الجزائر لديها مواقف سياسية متميزة وغير مرتبطة بأي جهة دولية، ولذلك عليها أن تكون قوة اقتصادية فلا مجال للمبادئ وحدها في عالم تحكمه المصلحة“.

وأضاف كرايس أن ”الاقتصاد الجزائري بدأ يتعافى من خلال خطط واقعية سطرتها الدولة ونحن نتابع كيفية اشتغال مختلف القطاعات وبداية دعم الاقتصاد الوطني، والعمل على فك الارتباط بالمحروقات، ومنظمة بريكس منظمة اقتصادية أسستها مجموعة من الدول الصاعدة اقتصاديا والتي تشكل قوة اقتصادية حقيقية، مثل روسيا الصين الهند البرازيل“.

واعتبر أنّ ”كل هذه القوى تسير نحو المنافسة على المستوى الدولي، والتخلص من الهيمنة الغربية المطلقة على التبادلات الاقتصادية، حيث أن التكتلات الاقتصادية أصبحت أمرا لا مفر منه بالنسبة حتى لأقوى الاقتصاديات“.

وتابع كرايس ”لذلك نلاحظ أن العديد من الدول تريد دخول هذه المنظمة بعد نجاح جنوب أفريقيا كأول دولة أفريقية في الانضمام اليها، والآن هناك كل من السعودية ومصر وأندونيسيا وتركيا والأرجنتين تريد الانضمام الى هذه المنظمة التي يمكن أن تتحول الى كيان اقتصادي مؤثر وفاعل في العلاقات والتبادلات الدولية“.

ووفق المحلل الجزائري فإنّ ”الإنتاج المحلي لهذه الدول يبلغ 24.2 ترليون دولار، وهو يمثل 25 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي، أي أننا أمام عملاق اقتصادي حقيقي، ومن حق الجزائر أن تبحث عن شراكات من هذا النوع، فالاقتصاد الجزائري بحاجة إلى المليارات حتى يتعافى ويتحول الى اقتصاد منتج ومنافس“، وفق قوله.

واعتبر كرايس أنّ ”فرصة مثل هذه يجب استغلالها خاصة أن جل الدول المنضوية تحت المنظمة صديقة للجزائر وتربطها بها علاقات دبلوماسية جيدة وشراكة اقتصادية واسعة، ولا أعتقد أن هذه المنظمة ستؤثر سلبا على الدور الروسي، بل ستؤكد حضور روسيا من خلال تنويع شركائها في مواجهة الغرب“.

ومن جانبها، قالت الدكتورة حفيظة طالب، باحثة سياسية وأكاديمية في العلاقات الدولية إنّ ”اهتمام الجزائر بالانضمام إلى مجموعة بريكس نابع من أنّ هذه المجموعة تمثل قوة اقتصادية وسياسية تسهم بحوالي 23% من الاقتصاد العالمي و18% من تجارة السلع و 25% من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت طالب في تصريحات أدلت بها لـ“إرم نيوز“، أن ”الجزائر بدورها تملك كل المؤهلات لنيل العضوية، وهذا ما ظهر جليا من خلال تصريح الرئيس عبد المجيد تبون، والذي سبقه بمشاركة عبر تقنية الفيديو في قمة بريكس شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث تحدث الرئيس عن مقاربة الجزائر الاقتصادية والمناشدة بإقامة نظام اقتصادي جديد يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الدول“، مؤكدة أن ”هذا يعكس رغبة الجزائر لكسب مكانة اقتصادية في ظل نظام اقتصادي متعدد الأقطاب“.

ووفق الباحثة لا يخرج سعي الجزائر للانضمام إلى مجموعة ”بريكس“ عن رغبة الدول الأعضاء في توسيع دوائر أعمال المنظمة في مختلف المجالات التجارية والمالية والاستثمارية والتي تتضح من خلال تصريحات رئيسة المنتدى الدولي لمجموعة ”بريكس“ يورنيما أناند وأيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكدت حفيظة طالب أن ”الجزائر تملك كل القدرات التي تمكنها من تحقيق ذلك، لاسيما عقب المشاريع الضخمة التي باشرتها الحكومة لجعل الجزائر قوة اقتصادية في المتوسط الجنوبي على غرار مشروع ميناء شرشال الذي سيمكن الدولة من تشييد منشأة هامة تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا بوساطة الطريق المؤدى إلى الصحراء“.

وأشارت طالب، إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن ”هناك عوامل تخدم الملف الجزائري ومنها العلاقات التاريخية الجزائرية الروسية والجزائرية الصينية واتفاقات الشراكة البينية، والمبادلات التجارية سواء فيما يخص السلع أو المعدات العسكرية“.

وختمت طالب بالقول إن ”مكاسب الجزائر من الانضمام إلى مجموعة بريكس هو أنّ ذلك سيمهد لخروجها من التخلف الاقتصادي والصناعي، حيث أنّ معظم دول الأعضاء تتمتع بنمو اقتصادي وإنتاج وفير، وأيضا هي متطورة تكنولوجيا ومتفوقة في مجالات الزراعة وتصنيع الأسلحة“.