السعودية تنشئ هيئة لتشجيع الاستثمار

قال وزير الاستثمار السعودي ووسائل إعلام رسمية نقلا عن قرار لمجلس الوزراء، إن السعودية وافقت على إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار في المملكة، وهو هدف رئيسي لبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي.

وقال الوزير خالد الفالح في تغريدة على تويتر، إن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار ”ستكون داعما قويا لمنظومة الاستثمار في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية“.

وجذب استثمارات أجنبية جزء رئيسي في خطة السعودية ”رؤية 2030“ لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وتقليل اعتماده على إيرادات النفط والغاز.

وقالت وزارة الاستثمار، الأسبوع الماضي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 9.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى حوالي ملياري دولار.

وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار) مقابل 20.2 مليار دولار في 2020 بدعم من اتفاق قيمته 12.4 مليار دولار للعملاق النفطي أرامكو لبيع حصة في شبكته لخطوط أنابيب النفط.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة عريضة تسعى لاجتذاب أكثر من ثلاثة مليارات دولار في استثمارات إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2030، لجلب أكثر من 100 مليار دولار في استثمار أجنبي مباشر سنويا بحلول نهاية العقد الحالي.

وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة على تويتر، إن الهيئة الجديدة تهدف ”لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة“.