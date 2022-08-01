خبراء: مشروع "بوابة الأردن بين عمان وتل أبيب يتضمن "أهدافا إقليمية"

يثير إعلان إسرائيل موافقتها على إنشاء منطقة صناعية مشتركة مع الأردن، تساؤلات توقيت الإعلان عن المشروع، والأهداف المرجوة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على ”اقتراح رئيس الوزراء ووزير التعاون الإقليمي يائير لابيد، تسريع تنفيذ مشروع بوابة الأردن“، وفق رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

وذكرت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على فيسبوك، أن المشروع ”عبارة عن منطقة صناعية مشتركة لإسرائيل والمملكة الأردنية“.

وجاء الإعلان الإسرائيلي، بعد أيام من لقاء جمع بين لابيد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمّان.

وحتى إعداد هذا التقرير، لم يصدر عن الأردن تعليق رسمي على القرار الإسرائيلي.

ورأى خبراء استطلعت ”إرم نيوز“ آراءهم، أن مشروع المدينة الصناعية، يأتي ضمن سلسلة مشاريع اقتصادية في المنطقة في إطار تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.

ليس جديدا

وقال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، إن الحديث عن مشروع المدينة الصناعية، ”ليس جديدا، لكنه خرج إلى العلن مؤخرا“.

ولفت إلى أن ”معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، أو ما يعرف بمعاهدة وادي عربة، الموقعة عام 1994، ركزت على الشراكة الاقتصادية بين البلدين“.

وتبع المعاهدة، مشاريع صناعية مشتركة، شبيهة بما يجري الحديث عنها الآن، مثل ما يُعرف بـ“المناطق الصناعية المؤهلة“، بحسب عايش.

وبين أن ”فكرة هذه المناطق، التي أُنشئت في تسعينيات القرن الماضي، بمدينة إربد شمالي الأردن، تستند على استخدام نسبة معينة من مدخلات الإنتاج الإسرائيلية، وتصنيعها في الأردن، مقابل حصول المنتج النهائي على إعفاءات جمركية لدى تصديره لأمريكا“.

واعتبر عايش، أن ”هذا المشروع، كان شبيها بفكرة المنطقة الصناعية المشتركة، ولو بشكل جزئي“.

البوابة الاقتصادية

وتابع عايش، أن ”المنطقة الصناعية، جزء من مشاريع اقتصادية كبيرة بين الأردن وإسرائيل، مثل مشروع الطاقة والمياه، الذي جرى الإعلان عنه منذ أشهر“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن الأردن وإسرائيل، عن توقيع ”اتفاق نوايا“ يضمن تبادل الطاقة المتجددة مقابل المياه، بين البلدين.

وأعلنت دولة الإمارات، في ذلك الوقت، أنها أسهمت في ”صياغة“ هذه المبادرة.

وأضاف عايش، أن ”مثل هذه الشراكات قد يكون الأردن في صُلبها، لكنها إقليمية بجوهرها، وتهدف لإيجاد تعاون اقتصادي بين إسرائيل والدول العربية، تمهيدا للتعاون الأمني“، على حد قوله.

واعتبر أن ”ما جاءت به صفقة القرن من مشاريع اقتصادية، يجري تنفيذها حاليا بوتيرة أبطأ، وأقل صخبا“.

فشل ونجاح

بدوره، قال الوزير الأردني السابق والخبير الاقتصادي جواد العناني، إن المشاريع التي تطرق إليها عايش، ”أثبتت فشلها“، قبل اختفائها.

وأضاف العناني، أن ”ما عجل من فشل هذه المشاريع، هو توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الأردن وأمريكا، تتيح تصدير بضائع أردنية محددة، دون فرض رسوم أمريكية عليها“.

وذكر أن ”الكثير من المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الأردن وإسرائيل فشلت، لكن بعضها أيضا نجح“.

ومن المشاريع المشتركة التي فشلت، وفقا للعناني، مشروع ناقل البحرين الذي يعتمد على نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت، والاستفادة من ذلك في تحلية المياه، إلا أن هذا المشروع توقف، واستعاض عنه الأردن بـ“مشروع الناقل الوطني“.

ورأى العناني، أن هناك مشاريع أخرى نجحت، مثل مشروع ناقل الغاز بين الأردن وإسرائيل، وأيضا بيع المياه للأردن.

نجاح مشروط

ويعتقد عايش، أن نجاح المشروع الجديد (بوابة الأردن) يحتاج إلى ”إدماج“ الطرف الفلسطيني، في عملية إنشاء المنطقة الصناعية، إلى جانب ضخ استثمارات عربية وأمريكية.

إلا أن العناني ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرا أن المشروع في حال انطوائه على صناعات ”منخفضة التكنولوجيا، فإنه سيكون غير مهم بالنسبة للأردن“.

وأضاف العناني: ”يجب أن تتضمن الصناعات، تكنولوجيا متقدمة، مثل الذكاء الصناعي والبرمجيات وتخزين الطاقة الشمسية، إلى جانب تقنيات الزراعة والأسمدة“.

وأردف: ”إذا كان يتضمن صناعات عالية التقنية، سيكون مفيدا للأردن“.

إعلان أحادي

واعتبر العناني، أن الإسرائيليين ”عادة ما يعلنون عن المشاريع المشتركة، قبل الأردن، بهدف تحقيق مكاسب سياسية داخلية“، ما يفسر عدم تأكيد عمان للمشروع.

وتابع: ”قد لا ترغب الحكومة الأردنية الإعلان، لكون المشروع في بداياته، وبالتالي فإن الإعلان قد يؤدي إلى عدم قدرة الأردن على رفضه“.

ورأى العناني، إلى أن ”التأخير قد يهدف أيضا لعدم إثارة الشارع“.