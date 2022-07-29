إيلون ماسك يقيم دعوى مضادة ردًا على دعوى تويتر

أظهرت أوراق محكمة أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أقام دعوى قضائية مضادة للقضية التي رفعتها شركة ”تويتر“ لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.

وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قالت، في وقت سابق من الجمعة، إن محاكمة ستبدأ، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، وتستمر 5 أيام للنظر في الدعوى التي رفعتها منصة التواصل الاجتماعي ضد أغنى شخص في العالم.

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ”تسلا“ لصناعة السيارات الكهربائية، طلب إجراء محاكمة، في شهر فبراير/شباط من العام المُقبل، وهو ما قال إنه يوفر له الوقت الذي يحتاجه لإجراء تحقيق شامل في الحسابات المزيفة على ”تويتر“.

وقال إن الشركة قدمت أرقامًا غير صحيحة لأعداد المستخدمين، وبالتالي فإنها خرقت اتفاقية الاندماج؛ ما يسمح له بالتراجع.

وقالت الشركة، التي طلبت إجراء محاكمة، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إن موضوع الحسابات المزيفة محاولة لتشتيت الانتباه، وإن بنود الصفقة تلزم ماسك بالدفع.

كما طلب ماسك من القاضية أن تأمر ”تويتر“ بأن تقدم على الفور ما أسماه ”المستندات الأساسية“، وأن تطلب منها كل البيانات الأولية، بحلول أول شهر أغسطس/آب المُقبل، وتلزمها بتقديم المستندات في غضون 18 يومًا من صدور الأمر.

واتهم ماسك ”تويتر“ بالامتناع عن تقديم وثائق ومستندات بشكل فوري مثل الكتيبات والسياسات المتعلقة بحسابات المستخدمين النشطين يوميًا، والذكاء الصناعي، و“جميع العناصر الموجودة في غرفة البيانات“.