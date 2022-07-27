مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية يفتح أبوابه في إسطنبول

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دشّن رسميا الأربعاء، مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاقات الموقعة في 22 تموز/ يوليو.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مراسم قصيرة، إن المركز الذي يقع في أكاديمية عسكرية سيديره ”خمسة ممثلين من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تركيا، بعدد متساوٍ من العسكريين والمدنيين“.

وبموجب هذه الاتفاقات التي ابرمت لمدة أربعة أشهر بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيكون هذا المركز مكلفا بإجراء عمليات تفتيش للسفن لدى إبحارها، ولدى وصولها إلى إسطنبول للتحقق من أنها لا تنقل إلا الحبوب.

وتعاني الأسواق العالمية من نقص شديد في المحاصيل الزراعية وخصوصا القمح الأوكراني، العالقة في الموانئ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير.

وقال أكار، إن ”الذين سيعملون هنا يعلمون أن عيون العالم كلها عليهم“، معربًا عن أمله في أن ”يسهم المركز بشكل أفضل في تلبية الاحتياجات الإنسانية والسلام الجماعي“.

وأضاف أن القوافل ستبحر من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوزني. وفي الوقت نفسه، أعلنت البحرية الأوكرانية أن هذه الموانئ الأوكرانية الثلاثة ”استأنفت العمل“.

وذكر مسؤولون أتراك أنه يفترض أن تغادر السفن الأولى الموانئ في أوكرانيا بحلول نهاية الأسبوع الجاري.