مصر.. ضم مليون أسرة جديدة لبرنامج دعم محدودي الدخل

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومجموعة من الوزراء، بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة ”تكافل وكرامة“.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، فقد أصبح عدد المستفيدين من البرنامج يربو على 20 مليونًا.

وأضاف البيان، أن ”السيسي وجّه أيضًا بتقديم مساعدات استثنائية، خلال الأشهر الستة المقبلة، لتسعة ملايين أسرة“.

وتكلفة هذه المساعدات الإجمالية نحو مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (نحو 132 دولارًا)، علاوة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًا.

وتأتي الإجراءات الجديدة وسط موجة تضخم مصحوبة بزيادة أسعار كثير من السلع، إذ ارتفع التضخم الأساس إلى 14.6% على أساس سنوي، في حزيران/يونيو، من 13.3% في أيار/ مايو، بحسب بيانات البنك المركزي.

وتجري مصر محادثات بشأن برنامج قرض جديد مع صندوق النقد الدولي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، في أيار/ مايو، إن قيمته لن تكون كبيرة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي في منشور عبر صحفتها على فيسبوك إن ”حرمان أولادك من التعليم أو تزويجهم قبل 18 سنة سيحرمهم من حقوقهم، وبالتالي سيتم حذف الأسرة من استحقاقها للدعم النقدي ”تكافل“.

وينضوي برنامج ”تكافل وكرامة“ التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

ويقدم البرنامج دعمًا ماديًا شهريًا بحد أدنى 350 جنيهًا لمتلقي الدعم من برنامج تكافل وحد أدنى 450 جنيهًا لبرنامج كرامة، لمن ليس له أجر تأميني أكثر من 400 جنيه مصري.

كم يقدم دعمًا للأسر المتقدمة التي لديها أبناء حديثو الولادة حتى سن 18 عامًا، شرط أن يكون الأبناء بين سن السادسة و18 عامًا بمراحل التعليم المختلفة.