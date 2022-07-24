بدء تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة في دبي (فيديو)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الأحد، عن بدء تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة في المدينة.

وقالت الهيئة في بيان: ”بدأ تشغيل المركبات ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني في دبي، ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الهيئة وشركة كروز الأمريكية، وذلك بدءًا من اليوم لتشغيل مركبتي (شيفروليه بولت) الكهربائية“.

بدء تشغيل المركبات ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني في دبي، ،ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين #هيئة_الطرق_و_المواصلات وشركة كروز،وذلك بدأً من اليوم (الأحد) لتشغيل مركبتي (شيفروليه بولت) الكهربائية. pic.twitter.com/2gunyEiptR — RTA (@rta_dubai) July 24, 2022

وأضافت: ”وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في العالم بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشكل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية #دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة“.

ولفت البيان إلى أن الاستراتيجية ”تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030“.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات بدبي كشفت، في مارس الماضي، عن خطط لبدء اختبار سيارات الأجرة بدون سائق كجزء من الشراكة مع كروز، وهي شركة تابعة لشركة جنرال موتورز للسيارات ذاتية القيادة، والتي سيكون لها في النهاية 10 سيارات قيد التشغيل.

وقد وافقت كروز على إطلاق أول خدمة دولية لسيارات الأجرة ذاتية القيادة خارج الولايات المتحدة في دبي، في صفقة أعلنها الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، على تويتر في أبريل 2021.

وقال الشيخ حمدان في ذلك الوقت: ”ستكون دبي أول مدينة خارج أمريكا تشغل مركبات كروز ذاتية القيادة؛ تحقيقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن دبي دائمًا في المركز الأول وأفضل مدينة للعيش والعمل“.

وأضاف: ”هدفنا هو تحويل 25 في المئة من إجمالي الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر وسائل النقل المختلفة بحلول عام 2030“.