أحدها مصنوع من الذهب الخالص.. أفخم وأغلى اليخوت في العالم لعام 2022

تصدرت ثلاثة يخوت قائمة أفخم وأغلى اليخوت في العالم لعام 2022، حيث تتوفر فيها وسائل راحة مذهلة، مثل: مهابط طائرات هليكوبتر، ونواد شاطئية فخمة.

وبحسب موقع ”بيزنس توداي“ فإن هذه اليخوت هي:

يخت History Supreme

يعد History Supreme أغلى يخت فاخر في العالم بتكلفة تقدر بنحو 4.8 مليار دولار، وهو مصنوع من الذهب الخالص والبلاتين.

تم تصميم History Supreme من قبل مصمم السلع الفاخرة الشهير ”ستيوارت هيوز“ واستغرق استكماله أكثر من ثلاث سنوات، ويعود هذا اليخت لأغنى رجل في ماليزيا وهو ”روبرت كوك“ والذي يمتلك ثروة صافية تقدر بـ 10.8 مليار دولار، وفقا لمجلة ”فوربس“.

ويعتبر اليخت أيضًا أكثر اليخوت تميزا في العالم، إذ تم تزيين قاعدة اليخت بالذهب الخالص والبلاتينيوم، فضلا عن منطقة تناول الطعام والسطح والدرج، وتتميز غرفة النوم الرئيسة بأكثر الميزات إثارة للإعجاب، حيث تحتوي على جدار صخري نيزكي وتمثال مصنوع من عظام التيرانوصور الأصلية.

ويحتوي الجناح الرئيس لليخت على حوض أسماك بوزن 68 كيلوغراما من الذهب عيار 24 قيراطا، وزجاجة خمور تحتوي على ماسة نادرة عيار 18.5 قيراط تبلغ قيمتها 45 مليون دولار.

يخت Eclipse

يمتلك الملياردير الروسي ”رومان أبراموفيتش“ يخت Eclipse، الذي يعتبر ثاني أغلى يخت في العالم والذي يقدر بـ 1.5 مليار دولار.

تم بناء اليخت بواسطة شركة ”بلوم آند فوس“ المتخصصة في بناء السفن، يمتلك اليخت العديد من الميزات الفاخرة، مثل: 24 كابينة للضيوف، ومسبحين، والعديد من أحواض الاستحمام الساخنة، و منصتي هليكوبتر، وغواصة صغيرة قادرة على الغوص لنحو 50 مترا تحت الماء.

ويمتلك اليخت نظام دفاع خاصا يتضمن أجهزة استشعار للكشف عن الصواريخ والإنذارات في غرفة النوم الرئيسة، كما يمتلك نوافذ مضادة للرصاص، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليخت على درع مضادة لتطفل الباباراتزي والذي يتكون من أشعة الليزر التي تجتاح المناطق المحيطة، فعند اكتشاف وجود مصورين، يتم تسليط الضوء مباشرة على الكاميرا لمنع التقاط صورة.

ويتكون اليخت أيضًا من تسعة طوابق، تم تخصيص الطابق العلوي للجراج وطائرات الهليكوبتر، وفي الطابق الثامن، يوجد بار وحوض سباحة وتراس شمسي.

يخت Streets of Monaco

يعد هذا اليخت واحدا من أعظم وأغلى اليخوت في العالم، وهو مزين بنسخ طبق الأصل من بعض المناظر الطبيعية الشهيرة في مونتي كارلو وموناكو.

تبلغ تكلفة اليخت مليار دولار وهو من تصميم شركة Yacht Island Design يحتوي اليخت على مسار لسباق السيارات الصغيرة وثلاثة حمامات سباحة ومهبط للطائرات وسبعة أجنحة خاصة بالضيوف وشلال صغير ومطعم بإطلالة مذهلة تحت الماء وملاعب تنس وبار.

يمكن لليخت استيعاب نحو 16 راكبا وطاقم مكون من 70 شخصا، لتوفير خدمة استثنائية لكل نزيل على متن اليخت.