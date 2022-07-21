روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستضر بالاقتصاد العالمي

وصفت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أحدث مجموعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بأنها ”غير شرعية“، محذرة من أنه ستكون لها ”عواقب وخيمة“ على الأمن وقطاعات من الاقتصاد العالمي.

واتفق دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، شملت حظر استيراد الذهب من روسيا، وتجميد أصول أكبر بنك في البلاد (سبيربنك).

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا، في بيان ينتقد الإجراءات الأخيرة: ”يواصل الاتحاد الأوروبي دفع نفسه إلى طريق مسدود بإصرار يحسد عليه“.

وتابعت: ”العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاعات مختلفة من الاقتصاد العالمي أصبحت واضحة بشكل متزايد“.

وأشارت المتحدثة إلى أن التكتل المكون من 27 دولة اقترح تخفيف بعض العقوبات التي فرضها في وقت سابق في محاولة لحماية الأمن الغذائي العالمي. وعبرت عن أمل موسكو في أن يؤدي ذلك إلى تهيئة الظروف الملائمة لتصدير الحبوب والأسمدة بدون عوائق.

وأضافت: ”نعلم للأسف أن هناك فجوة ضخمة بين ما يعلنه الاتحاد الأوروبي من نوايا وبين ما يفعله في الواقع“.