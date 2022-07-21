البنك الدولي يخصص 100 مليون دولار لمكافحة الجوع في السودان

قال البنك الدولي في بيان، اليوم الخميس، إنه وافق على تقديم 100 مليون دولار عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لصالح ”مشروع شبكة الأمان الطارئة“ لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في السودان.

ويهدف المشروع، الذي يأتي تمويله من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والسعودية، والعديد من الدول الغربية الأخرى، إلى تزويد مليوني سوداني بتحويلات نقدية ومواد غذائية.

وعلّق البنك الدولي مدفوعاته للعمليات في السودان في أعقاب انقلاب، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقال إنه سيتم تحويل أموال المشاريع من خلال برنامج الأغذية العالمي مباشرة.

وقال المدير القُطري للبنك الدولي، عثمان ديون: ”بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفًا مؤقتًا، يستعد شركاء التنمية لتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج“.

وقدَّر برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق من هذا العام، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات ومستويات الطوارئ من الجوع سيصل إلى 18 مليون، بحلول شهر سبتمبر/أيلول المُقبل، في السودان، الذي يقدر عدد سكانه بنحو 45 مليون نسمة.