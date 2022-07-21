الذهب يقترب من أدنى مستوى له في عام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1691.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ03:13 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل آب/أغسطس 2021 مسجلا 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما اليوم الخميس، مع تزايد ترجيح تحرك أكبر من المشار إليه، إذ يخشى صناع السياسة فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلكين الجامح.

ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

وفي بريطانيا ارتفع التضخم في حزيران/يونيو إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما؛ ما عزز فرص قيام بنك إنكلترا برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

وقال محللو ”إيه.إن.زد“ في مذكرة: ”نزل الذهب مخترقا 1700 دولار للأوقية، إذ يواصل المستثمرون الحد من انكشافهم على القطاع قبل اجتماعات البنوك المركزية“.

وحدّ انخفاض الدولار من خسائر الذهب، إذ تراجع 0.3% مقابل عملات منافسة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

كما يترقب المشاركون في السوق استئناف تدفق الغاز عبر أكبر خط أنابيب من روسيا إلى ألمانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.54 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5% إلى 854.03 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.3% إلى 1867.20 دولار.