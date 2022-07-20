تركيا تقترح تفعيل "المقايضة" لاستعادة 4 مليارات دولار من ليبيا

اقترح رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي مرتضى قرنفل، تفعيل نظام المقايضة، بهدف ”سداد دفعات المستثمرين الأتراك غير القادرين على تحصيل حقوقهم في ليبيا“، بحسب وكالة ”الأناضول“ التركية.

وقال قرنفل في بيان، اليوم الأربعاء، إن ”نظام المقايضة (بارتر) سيساهم في الحل لآلية التسديد المعقدة في ليبيا، فضلًا عن توفير فرص استثمارية جديدة للأتراك بقيمة 40 مليار دولار“.

ولفت رئيس مجلس الأعمال التركي-الليبي إلى أن قيمة المدفوعات التي لم يتمكن المستثمرون الأتراك من تحصيلها مقابل مشاريعهم التي أنجزوها في ليبيا قبل العام 2011، تبلغ حوالي 4 مليارات دولار.

وأكد قرنفل أن ”نظام المقايضة يعد أفضل آلية لتسديد الدفعات بسبب عدم الاستقرار السياسي السائد وصراع القوى في ليبيا“.

ورأى قرنفل أن ليبيا بحاجة، اليوم، إلى مشاريع عامة بقيمة 40 مليار دولار، إلا أن عدم حل مشكلة تسديد الدفعات خلال 11 عامًا، يشكل عائقًا أمام تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأوضح أن بلاده ترغب بتجاوز هذه المشكلة بواسطة نظام المقايضة، وإنجاز المشاريع الجديدة.

وقال إنه يجب على تركيا الاتجاه نحو التنوع في نماذج التجارة مع الدول الجاذبة مثل ليبيا، مضيفًا أن الدول المتقدمة أيضًا تستخدم نظام المقايضة في تعاملاتها التجارية.

وأشار رئيس مجلس الأعمال التركي-الليبي إلى أن هذا النظام من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة في دولة تتمتع بطرق التجارة التقليدية فقط مثل ليبيا، موضحًا أنه يمكن لبلاده استيراد بضائع من ليبيا مقابل إنجاز مشاريع عامة هناك.