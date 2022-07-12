تويتر تقاضي ماسك بتهمة خرق اتفاق الشراء

رفعت شركة تويتر دعوى قضائية على رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك الثلاثاء لانتهاكه الاتفاق الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

وطلبت تويتر من محكمة في ولاية ديلاوير بأن تأمر أغنى شخص في العالم بإتمام عملية الاستحواذ بالمقابل المتفق عليه وهو 54.20 دولار للسهم في تويتر، وفقا لما جاء في الدعوى.

وجاء في الدعوى ”بعد أن اقترح اتفاق استحواذ.. ثم وقع عليه، يعتقد ماسك فيما يبدو أنه- على عكس كل الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير- له الحرية في تغيير رأيه وتعطيل عمليات الشركة وتدمير قيمة أسهمها قبل أن يمضي إلى حال سبيله“.

واعتبرت شركة تويتر في كتاب أرسلته إلى إيلون ماسك الإثنين أنّ انسحاب الملياردير من صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء منصة التواصل الاجتماعي هو قرار ”لاغ وغير مبرر“، مؤكدة أنها التزمت من جانبها بكل ما نص عليه الاتفاق المبرم بين الطرفين في نيسان/أبريل.

وفي حين يتهم ماسك تويتر بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، ولا سيما بعدم تزويده بكل البيانات المتعلقة بالحسابات المزيفة على المنصة، قالت شركة تويتر في خطاب رسمي أرسلته إلى ماسك وممثليه ونشره الموقع الإلكتروني لسلطة أسواق المال الأمريكية إنها، وبناءً على ما تقدم، تطالب مالك شركتي تسلا وسبايس إكس بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية نقلا عن خبراء قانونيين، إن المحاكم الأمريكية قد تجبر الملياردير إيلون ماسك على إتمام صفقة شراء شبكة تويتر بعد إعلانه الانسحاب منها.

وأخبر ماسك إدارة ”تويتر“، الجمعة، أنه أنهى الصفقة، مشيرا إلى مخاوف بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصة التواصل الاجتماعي.

ورد رئيس مجلس إدارة الشركة بريت تايلور، بتغريدة قال فيها، إن ”تويتر“ تعتزم متابعة الإجراءات القانونية لفرض اتفاقية الاستحواذ.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين، الأحد، قولهم إنه ”من المتوقع أن ترفع تويتر دعوى قضائية في ولاية ديلاوير الأمريكية التي لها سلطة قضائية على الصفقة“.

وقال بريان كوين، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة بوسطن ”من المرجح أنهم سيطلبون حكما تفسيريا بأنهم لا ينتهكون العقد… وسيطلبون أيضا أمرا من المحكمة بأن يؤدي ماسك تحديدا التزاماته بموجب الاتفاقية“.

واعتبر كوين أن ”حجج ماسك ستفشل على الأرجح في المحكمة“، لافتا إلى أنه في رسالته الجمعة، طرح ماسك 3 حجج عامة هي، أن ”تويتر“ انتهكت الاتفاقية بفشلها في تقديم معلومات كافية عن حسابات البريد العشوائي، وأنها أساءت تمثيل عدد حسابات البريد العشوائي في إفصاحاتها للرقابة المالية الأمريكية، وأن الشركة خرقت الاتفاقية بعدم التشاور مع ماسك عند طرد كبار الموظفين أخيرا.

وأضاف كوين أن ”طلبات معلومات ماسك بشأن حسابات البريد العشوائي لم تكن معقولة، ولن تقبلها المحكمة ولا يمكنه استخدام طلبات المعلومات غير المعقولة لخلق ذرائع“.

بدوره، قال جون كوفي، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا ”لا أرى أسسا قانونية قوية يقدمها ماسك، وإنما ضعيفة للغاية… وأعتقد أن تويتر منحته إمكانية الوصول إلى كل شيء؛ لإرضاء رغباته من أجل إتمام الصفقة“.

ونقلت الصحيفة عن كارل توبياس، رئيس قسم القانون بجامعة ريتشموند قوله ”لا يبدو أن ملف ماسك يمنحه أسبابًا قانونية قوية للابتعاد عن الصفقة… لقد قدم محاميه فقط مزاعم وحججًا لموقف ماسك وسيتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كان الدليل الذي سيقدمه ماسك مقنعًا بما يكفي لدعم إنهاء الصفقة“.

ورأى توبياس أن كلا الجانبين يمكن أن يتفقا على تسوية بدلًا من أن ينتهي بهما الحال في وضع يُطلب فيه من ماسك شراء شركة لم يعد يريدها.