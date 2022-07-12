أوكرانيا: 16 سفينة عبرت ممر بيستر منذ بداية الأسبوع

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان الثلاثاء إن 16 سفينة عبرت ممر بيستر الذي أعيد افتتاحه حديثا في نهر الدانوب خلال الأيام الأربعة الماضية وإن إعادة فتح هذا الممر خطوة مهمة لتعجيل صادرات الحبوب.

وقال يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية في البيان إن أوكرانيا تتفاوض أيضا مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا.

وأضاف فاسكوف أنه في ظل هذه الظروف، ومع إمكانية الخروج عبر ممر بيستر، تتوقع أوكرانيا انتهاء التكدس في غضون أسبوع ”وسنكون قادرين على زيادة الصادرات الشهرية من الحبوب بمقدار 500 ألف طن“.

وفي بداية الشهر الجاري، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات في ما يتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي، بينما تقف إلى جانبه رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا آندرسون، ”المحادثات جارية في الواقع الآن مع تركيا والأمم المتحدة وممثلينا المسؤولين عن أمن الحبوب التي تغادر موانئنا“.

وقال ”هذا أمر مهم جدا أن يضمن أحد أمن سفن هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا التي لا نثق بها. لذلك نحن بحاجة إلى الأمن لتلك السفن التي ستأتي إلى هنا لتحميل المواد الغذائية“.

وتابع زيلينسكي قائلا إن أوكرانيا تعمل ”مباشرة“ مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فيما يتعلق بهذه المسألة وإن المنظمة ”تلعب دورا رائدا وليس كوسيط“.

وتتهم أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا بعرقلة حركة سفنها. وقال زيلينسكي إن 22 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا ومن المتوقع حصاد نحو 60 مليون طن أخرى في الخريف.

وإضافة إلى ذلك وجهت اتهامات لروسيا بسرقة الحبوب الأوكرانية.

وأكد الكرملين أن روسيا لم تسرق الحبوب من أوكرانيا في الوقت الذي قالت فيه تركيا إنها تحقق في مزاعم أوكرانية بهذا الشأن، وإنها لن تسمح بدخول حبوب مسروقة إلى أراضيها.