الاتحاد الأوروبي جمد أرصدة روسية بـ 13.8 مليار يورو

أعلن مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز، الثلاثاء، أن الاتحاد جمد حتى الآن أرصدة قيمتها 13.8 مليار يورو (13.83 مليار دولار) يملكها مشمولون بالعقوبات من كبار الشخصيات وغيرهم من الأفراد والكيانات في روسيا؛ بسبب الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وقال ريندرز إن ”الأغلبية الساحقة من هذه الأرصدة موجودة في خمس فقط من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27″، مطالبا الدول الأخرى الأعضاء بـ“فعل المزيد“.

وأشار إلى أنه ”في الوقت الحالي لدينا أرصدة مجمدة خاصة بشخصيات كبيرة وكيانات أخرى قيمتها 13.8 مليار يورو، وهو مبلغ ضخم حقا“.

ولم يحدد المفوض، الدول الخمس التي جُمدت فيها الأرصدة، كما رفضت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي يعمل فيها ريندرز، الكشف عن الدول تلك.

وهناك في الوقت الحاضر 98 كيانا وقرابة 1160 شخصا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.

وأبلغت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بأن الأرصدة المجمدة هي مزيج من الأموال الموجودة في حسابات مصرفية وكذلك القيمة المقدرة لليخوت والعقارات المُتحفظ عليها ضمن أرصدة أخرى.

ولا تشمل هذه الممتلكات أرصدة البنك المركزي الروسي المجمدة التي ذكرت المفوضية في أيار/مايو، أنها 24 مليار يورو.

ولم تحدث المفوضية هذا الرقم منذ ذلك الوقت على أساس أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بالإبلاغ عن هذا الإجراء.