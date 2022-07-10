تقرير: الهنود غاضبون من الحزب الحاكم بسبب ارتفاع الأسعار

سلط تقرير إخباري، يوم الأحد، الضوء على الارتفاع الكبير للأسعار في الهند، والذي أشار إلى أنه يثير غضب المواطنين ضد الساسة الحاكمين.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن ”الفقراء الهنود هم الأكثر تضررا إلى الآن نتيجة القيود الصارمة التي تم فرضها مع تفشي جائحة كورونا“.

وأضافت الصحيفة أن فقراء هذا البلد ”يتحملون عبء الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء، حيث تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في قفزة كبيرة بأسعار البضائع على مستوى العالم“.

وأشارت إلى أنه ”بالنسبة للحكومة الهندية، فإن المخاطر في أعلى مستوياتها“.

ولفتت إلى أن ”السيطرة على التضخم تمثل أولوية كبرى بالنسبة لدولة يمكن أن يحدد فيها سعر البصل نتيجة الانتخابات“.

و“حدث في عام 1980، عندما حققت رئيسة الوزراء السابقة انديرا غاندي الفوز في التصويت، بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بأسعار الخضروات في ولاية منافسها“، على حد قول الصحيفة.

وقالت إن ”معدل التضخم ارتفع في نيسان/أبريل الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات، بعد وصوله إلى 7.79%، قبل أن يتحسن الوضع نسبياً في أيار/مايو، بوصوله إلى 7.04%“.

وتابعت في تقريرها أن ”التضخم لا يزال أعلى من المعدل الأقصى الذي توقعه البنك المركزي الهندي، وهو 6%، في الوقت الذي لا تزال فيه أسعار الخضروات مستمرة في الارتفاع، بنسبة 18.26% مقارنة بالعام الماضي“.

وذكرت أنه ”ردا على ذلك، قامت حكومة نارندرا مودي بخفض ضريبة الوقود، بينما قام الاحتياطي الفيدرالي الهندي برفع سعر الفائدة، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، ولكن هذه الجهود جاءت متأخرة لمنع المزيد من الارتفاع في الأسعار، بحسب محللين“.

ونقلت ”فاينانشال تايمز“ عن ”شوميتا ديفيشوار“، المدير البارز في معهد الأبحاث الهندي TS Lombard، قولها: ”أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي الهندي ليس راضياً عن أدائه، وكذلك الوضع بالنسبة للحكومة. التركيز كان فقط على النمو الاقتصادي“.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ”ارتفاع التضخم تواكب مع إلغاء إجراءات الدعم التي قدمها الاحتياطي الفيدرالي الهندي، مع تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى موجة الحر الشديدة التي ألحقت الضرر بمحصول القمح“.

”وقررت نيودلهي الحدّ من صادرات القمح، وفرضت قيودا على شحنات السكر، كما قررت دعم غاز الطهي للأسر محدودة الدخل“، حسب المصدر عينه.

وبالنسبة لـ“فيلومينا أراما“، المواطنة الهندية المتقاعدة، والبالغة من العمر 70 عاما، لا يوجد شك لديها في المسؤول عن ذلك، ”وهو الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نارندرا مودي“.

وقالت أراما وهي في حالة غضب شديدة، خلال تجولها في سوق مومباي، أثناء البحث عن خيارات أرخص سعرا، إنهم ”يقومون بسكّ العملة، ولا يفكرون سوى في أنفسهم“.

وحسب التقرير: ”ساعد المزيج الذي اتبعه الحزب الحاكم من الخطاب القومي الهندوسي، والتركيز القوي على مزايا الرعاية الاجتماعية في دعم شعبيته، رغم الصدمة الاقتصادية للوباء، واجتاز حزب (بهاراتيا جاناتا) العديد من انتخابات الولايات هذا العام“.

إلا أن ”نيرجا شودري“، المعلقة السياسية في نيودلهي، قالت إن ”هنالك حدودا لصبر الشعب، وهو ما دفع الحكومة إلى خفض الضرائب المفروضة على الوقود، بينما يعتمد باقي الموقف على كيفية إداراتها للأزمة“.

وختمت ”فاينانشال تايمز“ تقريرها قائلة: ”يشعر الكثير من المواطنين الهنود بأن الحكومة تخلّت عنهم، وهو إحساس قد يتفاقم مع بداية فصل الرياح الموسمية، والذي يؤدي عادة حتى في أوقات التضخم المنخفض إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية“.