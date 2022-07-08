بوتين يعلق على توتر أسواق الغذاء والطاقة بسبب حرب أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الوضع في أسواق الغذاء العالمية سيظل ”متوترا“ في خضم التداعيات الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في اجتماع جرى بثه عبر التلفزيون مع مجموعة من المسؤولين أن روسيا ”سيتعين عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية“.

وحول أسعار الطاقة، قال بوتين إن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية في الأسعار بأسواق الطاقة مما يلحق الضرر بالمستهلكين في أنحاء أوروبا.

وتابع: ”نعم، نحن نعرف أن الأوروبيين يحاولون إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية… مع ذلك نتوقع أن تكون نتيجة مثل هذه الإجراءات زيادة في أسعار الغاز في السوق الفورية وزيادة في تكاليف موارد الطاقة بالنسبة للمستهلكين النهائيين“.

ومضى قائلا: ”كل هذا يبين مرة أخرى أن قيود العقوبات المفروضة على روسيا تسبب أضرارا أكبر بكثير للدول التي تفرضها. الأكثر من ذلك أن استخدام العقوبات يمكن أن يؤدي حتى إلى تبعات يمكن أن تكون أكثر حدة، بلا مبالغة، قد تكون كارثية في سوق الطاقة العالمية“.

في السياق، أعلنت كييف اليوم الجمعة أن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا تراجع إلى ”أدنى مستوى له في التاريخ“ الشهر الماضي، متهمة موسكو بالسعي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في أوروبا عبر خفض إمداداتها.

وسبق أن خفضت روسيا الضخ بواسطة خط نورد ستريم عبر بحر البلطيق بنسبة 60% في الأسابيع الأخيرة، بسبب مشاكل تقنية.

ورفض مناهضو موسكو في أوروبا التبريرات الروسية، وقالوا إن موسكو تحاول ممارسة ضغوط على الغرب بسبب دعمه أوكرانيا في الحرب التي يشنها الكرملين ضدها منذ 24 شباط/فبراير.

وقالت الشركة الوطنية المشغلة لخط الأنابيب في أوكرانيا إن روسيا ”لا تستخدم القدرات الاحتياطية والمدفوعة“ للضخ عبر البلاد للتعويض عن تراجع ضخ أنبوب نورد ستريم.

وجاء في بيان للشركة أن ”الضخ عبر المنظومة الأوكرانية لنقل الغاز بلغ في حزيران/يونيو أدنى مستوى له في التاريخ“.