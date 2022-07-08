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اقتصاد

الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 8:24 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 8:40 GMT

الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

صعد الذهب على نحو طفيف، الجمعة، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، بعدما

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المصدر: رويترز

صعد الذهب على نحو طفيف، الجمعة، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين؛ وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002؛ الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.23 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 2000.68 دولار للأوقية، وزاد بنحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

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