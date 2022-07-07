وسط مخاوف الركود الاقتصادي.. ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، في حين تباطأ الطلب على العمالة، وارتفع عدد المسرحين من عملهم إلى أعلى مستوى، منذ 16 شهرًا في يونيو/ حزيران الماضي، إذ أدى رفع الفائدة إلى تأجيج المخاوف من ركود اقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت 4 آلاف إلى 135 ألفًا، في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو/ تموز الجاري، وكان اقتصاديون استطلعت ”رويترز“ آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب خلال الأسبوع.

وتراوحت المطالبات حول مستوى 230 ألفًا، منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي، فيما يلقي الضوء على قوة سوق العمل على الرغم من أن بعض الشركات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا تُقلّص العمالة، وسرحت شركة ”تسلا“ مئات العاملين في الولايات المتحدة.

وزاد خفض الوظائف بنسبة 29 % إلى 77515 في الربع الثاني من العام بالمقارنة بالفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضيين، لكن تسريح العاملين في النصف الأول من العام بلغ أدنى مستوياته منذ 1993.