السيسي يبحث مع سلطان الجابر زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري رحب بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.

من جانبه، أشاد سلطان الجابر بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ضوء العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، وهو ما يوفر فرصًا متنوعة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ككل.

وأكد الوزير الإماراتي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين، على مختلف الأصعدة.