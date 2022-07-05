ميناء العريش المصري يستقبل للمرة الأولى سفينة حمولات ثقيلة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر ، استقبال ميناء العريش التابع لها، السفينة Topaz Moskova“ ”، صباح اليوم الثلاثاء، وهي من نوع سفن الحمولات الثقيلة بحمولة 3500 طن لأول مرة في تاريخه، وهي الأولى من نوعها أيضًا التي يستقبلها الميناء منذ إعادة تشغيله في يناير 2021.

وقال بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن السفينة قادمة من ميناء دمياط ومحملة بمعدات ومهمات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار تجديد ودعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات وذلك لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء، حيث يعتبر الميناء أحد الموانئ التابعة للمنطقة والتي تعمل حالياً على شحن السفن فقط بالمنتجات والبضائع السيناوية وتصديرها للأسواق الخارجية.

و أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن استقبال هذا النوع من سفن الحمولات الثقيلة في ميناء العريش يتطلب استعدادات خاصة؛ لذا تم اتخاذ كافة التدابير من تجهيز الأوناش والكساحات والعربات المخصصة للنقل، وكذلك تجهيز الأرصفة لتفريغ المعدات الثقيلة والتي تتضمن توربينات ومداخن ومستلزمات للمعدات، وتخزينها داخل ساحات الميناء استعدادًا لاستقبال باقي الشحنات الأخرى عقب إجازة عيد الأضحى.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن استقبال هذا النوع من السفن يأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير الموانئ التابعة ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة في تطوير الموانئ المصرية.

الجدير بالذكر أن ميناء العريش يشهد أعمال تطوير جارية بإنشاء أرصفة بحرية جديدة الأول بطول250 مترًا لتصل نسبة التنفيذ به إلى 90% على أن يتم تسليمه بنهاية العام الجاري، ويبلغ طول الرصيف الثاني 915 متر بجانب أعمال تكريك تقوم بها هيئة قناة السويس للوصول لعمق 14 مترًا بالميناء، وكذا تنفيذ حاجز أمواج بطول 1250 متر والذي بلغت نسب التنفيذ به إلى 90% وهذه الأعمال تنفذها شركات المقاولات الوطنية المصرية.