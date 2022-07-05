تنامي الاهتمام العالمي بالسيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري

يبدو أن تذبذب أسعار الوقود الأحفوري، وارتفاع سوية الوعي الشعبي حول العالم بأضراره البيئية، والتوجه الرسمي لحكومات العالم الرامي للتصدي للاحترار العالمي، وضع شركات تصنيع السيارات تحت ضغوطات عدة؛ فإما أن تنظم إلى السباق أو تخاطر بالتخلف عن نظرائها.

ونفذت بعض الدول خطوات متقدمة في هذا الإطار، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في دول؛ مثل النرويج وسويسرا، وتخطط النرويج لتحول كامل إلى استخدام سيارات وحافلات كهربائية وهجينة للنقل العام في المستقبل القريب.

تحديات

إلا أن تلك الخطوات الطموحة تعاني من تحديات عدة متعلقة بالبنى التحتية، إذ تشهد معظم محطات التزود بالطاقة الكهربائية من اكتظاظ شديد، وسط خطط لتحويل محطات الشحن لتصبح عاملة بالطاقة الشمسية، بدلا من تشغيلها بالوقود الأحفوري للحصول على الكهرباء المُستخدَمة في شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

وتبرز أيضا مشكلة محدودية قدرة البطاريات المتوفرة حاليا، ومن هنا تنبع أهمية الابتكارات الحديثة الرامية إلى تعزيز قدرة البطاريات، وهو ما يعكف عليه مبتكرون وعلماء حول العالم.

ومقابل تلك التحديات يزداد الجدل عن الجدوى البيئية من استخدام المركبات الكهربائية، فضلا عن احتواء المواد المُستخدَمة في تصنيع البطاريات المتوافرة في الأسواق حاليا، على عناصر مضرة بالبيئة، وإشارة تقارير عالمية إلى أن خطط إتلاف البطاريات يشبه ضخامة خطط التخلص من المفاعلات النووية.

وتستمر شركات السيارات في محاولات حل تلك المشكلات؛ ومنها جهود مجموعة فولكس فاغن الألمانية، التي تعمل على مشروع لشحن سريع لبطارية السيارة الكهربائية. والحديث يدور عن شحن البطاريات بنسبة 80% في غضون ربع ساعة.

ويبدو أن ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية وقصر مداها، تحكّم بالمزاج العام وإقبال الأفراد على اقتنائها لأعوام طويلة، فضلا عن تذبذب السياسات الرسمية تجاهها، وهو ما حدث بالفعل في العام 2015، حين تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عن خطة طرح مليون سيارة كهربائية في شوارع الولايات المتحدة.

وتسبب ذلك التراجع في توجه كبريات شركات السيارات لتغير خططها من التحول إلى السيارات الكهربائية، إلى إصدارات بديلة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء، أو سيارات تعمل بخلايا الوقود الخالية من البنزين التي تحول الهيدروجين إلى كهرباء.

تحويل السيارات العادية إلى كهربائية

وبرزت حول العالم أيضا، مبادرات فردية لتحويل السيارات العادية إلى سيارات تعمل بالبطاريات الكهربائية، إلا أن المبتكرين اصطدموا بمشكلات متعلقة بالمساحة التي تستحوذ عليها البطاريات داخل السيارة، وانخفاض قدرة السيارة على الوصول إلى السرعة القصوى، فضلا عن مشكلات الشحن المتعلقة بالبنى التحتية.

وعلى الرغم من تلك التحديات، تشير بيانات صادرة عن كبريات شركات السيارات العالمية إلى أن الوضع في تغير، وأن الفترة الحالية تشهد تنافسا غير مسبوق لإنتاج السيارات الكهربائية.

ولم يقتصر الأمر في الآونة الأخيرة على الشركات التي تتبنى سياسات الاقتصاد الأخضر؛ مثل تسلا، بل أصبح جزءا من خطوط إنتاج شركات السيارات التقليدية، التي تركز -عادة- على التصاميم وقوة المحركات وإدخال آخر صيحات الرفاهية.

وفي هذا الإطار؛ افتتحت معظم الشركات المصنعة للسيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي حديثا، خطوطا لصناعة السيارات الكهربائية.

وتحتل شركة جنرال موتورز الأمريكية حاليا، مركزا متقدما في تزويد السوق بالسيارات الكهربائية، وتعمل على تطوير تقنيات البطاريات والتصنيع وزيادة راحة المُستخدِم، من خلال إنتاج نماذج مختلفة من السيارات الكهربائية وبأسعار متفاوتة.

وقالت ميري بارا، المديرة التنفيذية للشركة، إن ”التغير المناخي حقيقي، ونطمح لأن نكون جزءا من الحل من خلال تزويد الجميع بالسيارات الكهربائية“، وفقا لموقع الشركة.

وطورت الشركة بطاريات خاصة بها تدعى ”آلتيوم“ تمتاز بتكلفة أقل من البطاريات المستخدمة اليوم بنسبة 60%، ويمكنها تزويد السيارة بالكهرباء في كل مرة شحن لمسافة 483 كيلومتر.

استراتيجيات جديدة وتنافس

من جانبها، تبنت شركة نيسان اليابانية استراتيجية مستقبلية لإنتاج سيارات بانبعاثات كربونية معدومة.

ويتجسد أحد أحدث تصوراتها المستقبلية من خلال سيارتها ”آريا“ الكهربائية ذات الدفع الرباعي، بسرعة شحن تصل إلى 30 دقيقة للسير مسافة 299 كيلومترا.

فضلا عن محركين كهربائيين وإمكانية تشغيل عجلتين فقط، وهي مزودة بتقنية المساعد الصوتي ”آليكسا“ لتنفيذ أوامر المستخدم الصوتية، وفقا لموقع الشركة.

وتبرز في القطاع أيضا جهود شركة تويوتا اليابانية التي أطلقت سيارات عديدة تخفف من انبعاثات الكربون، وكانت سيارة ”ياريس“ الهجينة من بين السيارات الأكثر مبيعا في المملكة المتحدة، وحققت الشركة زيادة في إنتاج السيارات الكهربائية بمقدار 10% مقارنة بعام 2020، وفقا لموقع الشركة.

ولا يخفى على المتابع تركيز شركة ميتسوبيشي اليابانية الأخير على السيارات الهجينة المعتمدة على عمل محرك احتراق داخلي مع محركات كهربائية تعمل على البطاريات.

واختبرت شركة هيونداي الكورية الجنوبية سيارتها ”إم فيجن إس“ الكهربائية ذاتية القيادة بالكامل.

وكانت الشركة أعلنت أنها تخطط لاستثمار 35 مليار دولار في تقنيات التنقل المستقبلية بحلول العام 2025، وفقا لوكالة سي إن إن الأمريكية.

وقالت شركة هيونداي إنها تخطط لإطلاق 23 نوعا من السيارات الكهربائية بحلول العام 2025، أي نحو نصف إصدارات الشركة الجديدة. وتحظى الشركة بدعم قوي من حكومة كوريا الجنوبية التي وعدت بإنفاق 1.9 مليار دولار على تقنيات السيارات المبتكرة.

وتطور شركة بي إم دبليو الألمانية سيارتها الكهربائية ”آي4“ بمحرك بقوة 530 حصانا، وبقوة دفع تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4 ثوان، وتتخطى سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة. وهي مزودة ببطاريات عالية الجهد بسعة 80 كيلوواط/سا، قابلة للشحن بنسبة 80% خلال 35 دقيقة، وفقا لموقع الشركة.

وسبق أن كشفت شركة مرسيدس بنز الألمانية، عن سيارتها ”إي سبرينتر“ بقدرات بطاريات كهربائية؛ تنتج الأولى طاقة تصل إلى 55 كيلوواط في الساعة والثانية 41 كيلوواط في الساعة.

واختبرت شركة فولكس فاغن السيارات الكهربائية المزودة بتقنيات القيادة الذاتية في أجزاء من شوارع هامبورج. وسبق أن تعهدت الشركة بإنفاق 34 مليار دولار حتى العام 2025، لإنتاج نسخة كهربائية أو هجينة من كل مركبة تصنعها، وفقا لوكالة سي إن إن.

وتتنافس الشركات العالمية على ولوج عالم الطاقة النظيفة في ظل تحديات مناخية تعصف بالكوكب، إذ بدأت واحدة تلو الأخرى بالانتقال من سيارات الوقود الأحفوري إلى السيارات الهجينة أو الكهربائية، للوصول إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء الأسس لحل مشكلة انبعاث الغازات الدفيئة.

وإلى جانب الأهداف البيئية، تسعى الشركات العالمية إلى الاستفادة القصوى من سمة العصر الحالية، وتوجه المستهلكين نحو المحافظة على البيئة، وتوسيع شريحة الجمهور المستهدف من خلال إضافة السيارات الصديقة للبيئة إلى قائمة الأنواع المُنتَجة في كل شركة، ومنافسة الشركات الأخرى.