أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات فيما يتعلق بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي، بينما تقف إلى جانبه رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا آندرسون، ”المحادثات جارية في الواقع الآن مع تركيا والأمم المتحدة وممثلينا المسؤولين عن أمن الحبوب التي تغادر موانئنا“.

وقال ”هذا أمر مهم جدا أن يضمن أحد أمن سفن هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا التي لا نثق بها. لذلك نحن بحاجة إلى الأمن لتلك السفن التي ستأتي إلى هنا لتحميل المواد الغذائية“.

وتابع زيلينسكي قائلا إن أوكرانيا تعمل ”مباشرة“ مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فيما يتعلق بهذه المسألة وإن المنظمة ”تلعب دورا رائدا وليس كوسيط“.

وتتهم أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم، روسيا بعرقلة حركة سفنها. وقال زيلينسكي إن 22 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا ومن المتوقع حصاد نحو 60 مليون طن أخرى في الخريف.

وإضافة إلى ذلك وجهت اتهامات لروسيا بسرقة الحبوب الأوكرانية.

وأكد الكرملين أن روسيا لم تسرق الحبوب من أوكرانيا في الوقت الذي قالت فيه تركيا إنها تحقق في مزاعم أوكرانية بهذا الشأن، وإنها لن تسمح بدخول حبوب مسروقة إلى أراضيها.

وقال سفير أوكرانيا في أنقرة، في أوائل يونيو/ حزيران، إن مشترين أتراكا كانوا من بين من تسلموا حبوبا سرقتها روسيا من أوكرانيا، مضيفا أنه طلب مساعدة تركيا في التعرف على المسؤولين عن الشحنات المزعومة والقبض عليهم.

وردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن أنقرة ستحقق في الأمر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: ”يجب أن توجه سؤالك لوزارة الخارجية. روسيا لم تسرق أي حبوب“.