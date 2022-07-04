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اقتصاد

صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية
تاريخ النشر: 04 يوليو 2022 18:02 GMT
تاريخ التحديث: 04 يوليو 2022 19:05 GMT

صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية

أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، مساء الإثنين، عن صرف راتب إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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المصدر: فريق التحرير

أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، مساء الإثنين، عن صرف راتب إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور.

وقال آل حماد في تغريدة على تويتر إن ”توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف ملياري ريال سعودي بواقع معاش إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور“.

وأضاف أنه سيتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

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