صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية

أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، مساء الإثنين، عن صرف راتب إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور.

وقال آل حماد في تغريدة على تويتر إن ”توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف ملياري ريال سعودي بواقع معاش إضافي لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور“.

توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بناء على ما رفعه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بصرف ملياري ريال سعودي بواقع معاشًا إضافيًا لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور. — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) July 4, 2022

وأضاف أنه سيتم إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.