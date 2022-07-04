أوكرانيا: نحتاج 750 مليار دولار للتعافي من الغزو الروسي

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال، اليوم الإثنين، إن بلاده تحتاج 750 مليار دولار لخطة تعافٍ من 3 مراحل في أعقاب الغزو الروسي.

وأضاف شميجال، خلال مؤتمر ”تعافي أوكرانيا“ الذي تستضيفه سويسرا أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الغزو تقدر بنحو 100 مليار دولار.

وتابع: ”اليوم، الخسائر المباشرة للبنية التحتية في أوكرانيا تتجاوز 100 مليار دولار… من سيدفع تكاليف خطة التجديد التي قدرت قيمتها بالفعل بنحو 750 مليار دولار؟“.

وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية تعتقد أن الأصول المصادرة من أثرياء روسيا المقربين من السلطة يجب أن تكون من المصادر الرئيسة لتمويل خطة التعافي.

وذكر أن ”خطة التعافي الأوكرانية تشمل 3 مراحل، الأولى تركز على إصلاح الأمور التي تؤثر على الحياة اليومية للسكان، مثل إمدادات المياه، وهي جارية بالفعل“.

وثانيًا، بحسب رئيس الوزراء الأوكراني، مكون ”إنعاش سريع“ يطلق فور انتهاء القتال، ويشمل مشاريع إسكان مؤقت ومستشفيات ومدارس، ثم مرحلة تهدف إلى تغيير أوضاع البلاد على المدى الطويل.

وقُتل آلاف المدنيين، وتحولت مدن إلى أنقاض منذ بدء الغزو الروسي، في 24 شباط/فبراير الماضي، واتهمت كييف موسكو باستهداف المدنيين عمدًا، فيما تنفي روسيا ذلك.

وتقول روسيا إن ما تسميه ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا يهدف إلى حماية المتحدثين بالروسية من خطر القوميين.

لكن كييف وحلفاءها الغربيين يعتبرون أن هذه ذريعة لا أساس لها من الصحة تسوقها لتبرير عدوانها السافر الذي يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي.