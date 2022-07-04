مستشار ألمانيا يبحث مع زعماء نقابيين أزمة تكلفة المعيشة

اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس مع زعماء نقابات العمال واتحاد أرباب العمل، اليوم الإثنين، في أول سلسلة اجتماعات تهدف للتصدي لما أسماه أزمة ”تاريخية“ لتكلفة المعيشة ناتجة عن زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وأبلغ ”شولتس“ الصحفيين بعد الاجتماع الذي عقد في دار المستشارية: ”يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور، بعبارة أخرى: نحن نقف أمام تحدٍ تاريخي“.

وتابع المستشار الألماني: ”سنجتاز هذه الأزمة، كدولة، فقط عندما نتفق سويًا على حلول“.

وقال ”شولتس“ إن شركاء الائتلاف اتفقوا على تفاهم مشترك للوضع أثناء اجتماع، اليوم الإثنين، وسيجتمعون مجددًا خلال الأسابيع المقبلة لتصميم أدوات للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.