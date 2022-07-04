إيران وتركيا وروسيا مستعدة لإنتاج سيارات مشتركة

أعرب مسؤولون في إيران، وتركيا، وروسيا، عن استعدادهم لتصميم وإنتاج سيارات بشكل مشترك، وفق ما أعلنه رئيس رابطة مصنعي قطع غيار السيارات في إيران.

ونقلت وكالة ”إرنا“ الرسمية للأنباء عن محمد رضا نجفي مانيش، قوله إن ”هناك احتمالية كبيرة للتعاون الثلاثي بين مصنعي السيارات وقطع الغيار في الدول الثلاث“.

وأوضح أن رابطة مصنعي السيارات وقطع الغيار في تركيا هي التي اقترحت تشكيل اتحاد ثلاثي من الصناعيين الإيرانيين، والروس، والأتراك، لتصميم وإنتاج سيارات للاستخدام الفردي.

وأشار نجفي مانيش إلى أنه ”مع حوالي 400 مليون نسمة، وسوق لا يقل عن 800 مليون، إذا تم تضمين المناطق المجاورة، يمكن لهذه الدول الثلاث أن تستحوذ على سوق كبير لمنتجاتها“.

علاوة على ذلك، مع الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وحاجة روسيا الكبيرة لقطع غيار مصنعة في إيران، ”يمكن تحقيق هذه الفكرة قريبًا جدًا“، بحسب نجفي مانيش.

وأوضح أن ”من مزايا هذا المشروع الذي يقترحه الأتراك والذي آثار اهتمام الروس، تصنيع جميع قطع السيارة بإمكانيات هذه الدول الثلاث، وتجنب تحويل العملة الصعبة لتوفير قطع الغيار، ووجود أسواق تصدير“.

وتخضع روسيا، وإيران، لعقوبات دولية تقوض بشدة عملياتهما التجارية الدولية.

وتملك تركيا، التي تصدر سنويًا قطع غيار تفوق قيمتها 12 مليار دولار، إمكانات تصنيع جيدة جدًا في هذا المجال.

كما يتمتع الروس بقدرة فنية عالية، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الثقيلة، بالإضافة إلى وجود مصانع وخطوط إنتاج لتجميع مختلف السيارات في إيران، وكذلك القدرة على التصميم، وهي عوامل تساعد بتحقيق هذا المشروع، بحسب رئيس رابطة مصنعي قطع غيار السيارات في إيران.

واحتلت إيران المرتبة الـ19 بين أكبر مصنعي السيارات في العالم، في العام 2021، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات.

واستنادًا إلى بيانات المنظمة، أنتج مصنعو السيارات الإيرانيون 894298 مركبة، في العام 2021، بحسب ”إرنا“.