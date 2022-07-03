رئيس وزراء أستراليا يعلن من كييف حظر واردات الذهب الروسي

قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، في كييف اليوم الأحد، إن أستراليا ستقدم 34 عربة مدرعة إضافية لأوكرانيا، وتحظر واردات الذهب من روسيا.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية إن أستراليا ستفرض عقوبات على 16 آخرين من الوزراء والشخصيات الروسية ما يرفع العدد الإجمالي للأفراد الروس الخاضعين للعقوبات الأسترالية إلى 834.

وأضاف ألبانيز أن أستراليا ستقدم لأوكرانيا 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة بوشماستر مدرعة إضافية.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي؛ ما يزيد الضغط على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، وذلك تماشيًا مع الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع مؤخرًا.

وحظرت العقوبات أيضًا استيراد الذهب من منشأ روسي باستثناء الذهب الذي كان موجودًا خارج روسيا قبل يوم فرض العقوبات، ليستهدف أكبر الصادرات غير المتعلقة بالطاقة في روسيا.

والذهب من الأصول الحيوية للبنك المركزي الروسي، الذي يواجه قيودًا على الوصول إلى بعض أصوله الموجودة في الخارج بسبب العقوبات الغربية.

وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج من المناجم على مستوى العالم سنويًا.