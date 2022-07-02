استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان استقالته السبت في رسالة وجهها إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز ونشرها عبر حسابه في تويتر.

وقال الوزير في رسالته ”أكتب لكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد“.

شغل غوزمان هذا المنصب منذ 10 كانون الأول/ديسمبر 2019.

ولم يقدم غوزمان أسبابا لاستقالته لكنه كثيرا ما اصطدم مع الحزب العدلي البيروني.

وشدد السبت على ضرورة أن يتمكن من سيحل مكانه من ”العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي“.

كما اعتبر أن ”مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف“ هو أمر ”أساسي“ في اقتصاد يعاني تضخما تجاوز 60% خلال عام واحد وانخفاضا في قيمة البيزو.

وتأتي الاستقالة عقب شهر من تعهد الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديز، السعي لفرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب الحرب في أوكرانيا، وهي ظاهرة وصفها بأنها ”غير أخلاقية“ بالنظر إلى تداعيات التضخم على الأسر الفقيرة.

وقال فرنانديز في خطاب إنه بينما يعاني الملايين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن الحرب أيضا ”تفيد القلة (…) التي تكسب الكثير“.

وأضاف مكررا طرح خطته لفرض ضريبة خاصة لمرة واحدة عام 2022 على بعض الشركات التي تزيد أرباحها الخاضعة للضريبة عن مليار بيزوس (نحو 8 ملايين دولار) ”هذا عمل غير أخلاقي وفاحش ولا يمكننا السماح به كدولة“.

ويبلغ معدل الفقر في الأرجنتين نحو 37 بالمائة، ويتوقع أن يسجل التضخم 60 بالمائة عام 2022.