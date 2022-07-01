أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 30% ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية (نحو 328 دولارًا).

ووفق وكالة ”الأناضول“ التركية، أوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، الجمعة، أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور، اعتبارا من 1 تموز/ يوليو الحالي.

وأشار إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.

وبحسب معهد الإحصاء التركي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي الرسمي لأعلى مستوى له في 24 عامًا إلى 73.5 %، في أيار/ مايو الماضي؛ نتيجة الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الليرة، بحسب وكالة ”رويترز“.

ويقول منتقدو حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، إن سياساتها الاقتصادية الحالية لا تساعد بحل المشكلة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو 50% من الأتراك يعتقدون بأن التضخم أعلى بكثير من البيانات الرسمية.

وأطلقت الحكومة التركية سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى استخدام البنوك وأسواق السندات لتهدئة التضخم المتصاعد، وتثبيت العملة المتراجعة، في استمرار لنهج العزوف عن رفع أسعار الفائدة الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان.