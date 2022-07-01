"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصص أغلبية في "ترانسمار وترانسكارجو" المصريتين

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، عبر بيان رسمي، أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص ”الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع“ المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري و“ترانسكارجو الدولية“ (”تي سي آي“)، اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما.

وبحسب البيان، فان القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 514 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي،حيث تعد هذه الصفقة أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

وتعتبر ”ترانسمار“ خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109,000 حاوية نمطية.

أما ”تي سي آي“ فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية بخليج السويس، حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصب والحاويات، وقامت في عام 2021 بمناولة 92,500 حاوية نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي إن هذا الاستحواذ الدولي يعد الأول في تاريخ مجموعة موانئ أبوظبي، ويشكل إنجازاً متميزاً في إطار خطط التوسع الطموحة للمجموعة، كما يدعم أهداف النمو في شمال أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، ويوسع محفظة الخدمات التي نقدمها إلى متعاملينا في هذه الأسواق.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد وقعت في الرابع من مايو الماضي مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية اتفاقية شروط وأحكام واتفاقية مبدئية بخصوص مشاريع مينائية رئيسية سيتم تنفيذها على الشريط الساحلي المصري.

وتنص اتفاقية الشروط والأحكام على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية.

وتغطي الاتفاقية المبدئية أعمال تطوير وتشغيل وإدارة أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا، إلى جانب تقديم خدمات مساندة تسهم في توسيع أعمال السفن السياحية في مصر، بالإضافة إلى قيام مجموعة موانئ أبوظبي بوضع خطط تشغيل خط بحري للسفن السياحية يربط أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ والعقبة.