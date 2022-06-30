انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى نسبة كبيرة

كشفت هيئة الإحصاء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1% مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2021.

وأظهر بيان لهيئة الإحصاء عبر حساباتها في مواقع التواصل أن نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2022 يعكس انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 10.1%، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2021، إذ بلغ معدل البطالة بين الذكور 5.1% وبين الإناث 20.2%.

وقالت الهيئة إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 6% في الربع الأول 2022، مقارنة بـ6.9% في الربع الرابع 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن السنوات الحالية شهدت نموًّا كبيرًا في معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل؛ حيث وصل إلى 33.6% في الأول 2022.

وبلغ معدل المشتغلين من السكان في سن العمل بالنسبة للسعوديين 45.1%، توزعت بين 62.7% للذكور و26.8% للإناث.

وقبل أسبوع، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، قرارات توطين جديدة تقصر العمل في عدد من المهن بقطاعات مختلفة على المواطنين السعوديين فقط وتمنع الوافدين الأجانب من العمل بها.

وصدرت 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي ونشاط الفحص الدوري للمركبات ومنافذ البيع في عدد من الأنشطة المهمة“.

وتزامنت قرارات التوطين المتلاحقة في السنوات الماضية مع تغيّر النظرة الدونية لكثير من أبناء أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تجاه بعض المهن التي كانوا ينفرون منها في الماضي ويشغلها الأجانب الذين يقارب عددهم نحو 13 مليون نسمة.

وتستهدف الرياض، بعد الوصول لنسبة بطالة عند 7 في المئة، العمل على رفع أجور الوظائف التي يتقاضى فيها السعوديون رواتب بين 3 و7 آلاف ريال شهريا، والتي تشكل نحو 50 في المئة من الوظائف التي يشغلها السعوديون.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي، إن 50 في المئة من الوظائف في المملكة حاليا هي وظائف جيدة توفر لمن يتقاضاها السكن والسيارة والمعيشة والترفيه والادخار.

في حين أن 50 في المئة من الوظائف سيئة، إذ تقتصر على توفير السكن والسيارة والمعيشة، دون القدرة على الترفيه والادخار.