الرئيس الإيراني يدعو لتبادل مالي مستقل مع روسيا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن التبادلات المالية الإيرانية الروسية يجب أن تتوسع بشكل مستقل عن نظام التبادل المالي الغربي.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية، اليوم الخميس، عن إبراهيم رئيسي خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة الدول المطلة على بحر قزوين قوله ”إن النظام المالي المستقل سيجعل من المستحيل على أي دولة ممارسة نفوذها أو الضغط عليها“.

واتفقت روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان على أنه لا يمكن السماح للقوات العسكرية للدول الأخرى بدخول بحر قزوين.‌‌

وتخضع كل من إيران وروسيا لضغوط شديدة من الغرب والولايات المتحدة، على التوالي، بسبب برامجهما النووية وهجماتهما على أوكرانيا.

وأعلن رئيسي عن زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في الأشهر الأخيرة، مضيفاً أن إيران تواصل التعامل مع روسيا في إطار ”علاقة استراتيجية“.

وبين الرئيس الإيراني أن ”إيران تسعى إلى التفاعل مع روسيا في إطار علاقة استراتيجية، ولا يزال للعلاقات إمكانات كبيرة للتوسع“، موضحاً أن ”إيران وروسيا لديهما قدرات جيدة للتعاون في مجال الطاقة بما في ذلك التبادل“.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه لأن القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين منحته الفرصة للقاء نظيره الإيراني، مشيرا إلى أن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين شهد في الأشهر الأخيرة زيادة جيدة، مضيفاً ”هذا المسار يجب أن يستمر“.

ووفق بيان الرئاسة الإيرانية فقد رحب بوتين باقتراح نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي زيادة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بما في ذلك المبادلات المالية.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد زار موسكو في 19 من يناير/كانون الثاني الماضي، والتقى بوتين.

وفي العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران مليارات دولار، وهو رقم قياسي في العلاقات التجارية بين البلدين.

ووفق الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، فإن ”ما يقرب من 80% من التجارة بين البلدين هي منتجات زراعية مثل الحبوب والبذور الزيتية والخضراوات والفواكه والمكسرات“.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن ”حوالي 70 في المئة من التجارة بين روسيا وإيران تتم بالعملات الوطنية“.