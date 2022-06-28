في بيان هجومي.. مجموعة السبع تدين ممارسات الصين التجارية "غير الشفافة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أدان زعماء مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، ممارسات الصين التجارية ”غير الشفافة والتي تعطي صورة خاطئة عن وضع السوق“ في بيان ختام القمة انتقد بكين بـ“لهجة هجومية“.

وتأتي هذه الانتقادات التي صدرت في ختام اجتماع استمر 3 أيام في جبال الألب البافارية، قبل ساعات قليلة من انعقاد قمة لحلف شمال الأطلسي تستعد أيضًا لاستهداف الصين من خلال تصنيفها على أنها ”تحد أمني“ للحلف.

وتبنى قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان، وكندا)، موقفًا مشتركًا بشأن التهديد الذي تشكله بكين.

وفي بيانهم الختامي، قال قادة مجموعة السبع إنهم يريدون ”تعزيز التنويع، ومقاومة الإكراه الاقتصادي، وتقليل التبعيات الإستراتيجية“.

ونددوا بممارسات الصين التجارية ”غير الشفافة والتي تعطي صورة خاطئة عن وضع السوق“.

كذلك أعربوا عن قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، والوضع في التيبت وشينجيانغ، حيث ”يشكل العمل القسري مصدر قلق كبيرًا“.

كذلك، حض البيان الصين على الانخراط في الجهود الرامية إلى انسحاب روسيا من أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، للصحفيين: ”نتوقع من بكين ألا تساهم في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على روسيا“.

وعلى صعيد الحرب الروسية على أوكرانيا، تعهدت كبرى القوى الصناعية بالعالم بجعل روسيا تدفع ثمنًا باهظًا لغزوها الأراضي الأوكرانية، وفق ما أكد المستشار الألماني، قائلًا: ”يجب ألا يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن ينتصر“.

وأعلنت مجموعة السبع عدة إجراءات جديدة للضغط على بوتين، من بينها خطة للعمل من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

واتفقت المجموعة أيضًا على فرض حظر على استيراد الذهب الروسي، وهي خطوة ستزيد من تجفيف إيرادات موسكو.

في المقابل، حشدت الدول السبع الدعم المالي لأوكرانيا، وبلغت المساعدات حتى الآن 29,5 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: ”ما اتفق عليه بالأساس.. هو منح الأوكرانيين القدرة على الصمود الإستراتيجي التي يحتاجون إليها لإحداث تغيير، لمحاولة تغيير دينامية الوضع. هذا ما يجب أن يحدث“.