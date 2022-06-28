إيران تتقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس

قال مسؤول إيراني يوم الاثنين إن بلاده قدمت طلبا للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة المعروفة باسم بريكس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن عضوية إيران في مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ”ستحقق قيمة مضافة للجانبين“.

وبشكل منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأرجنتين تقدمت أيضا بطلب للانضمام إلى المجموعة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين أرجنتينيين للتعليق.

كان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي يزور أوروبا حاليا، قد أكد في الآونة الأخيرة رغبته في انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس.

وتمثل بريكس أكثر من 40% من سكان العالم وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وامتنع ثلاثة من أعضائها، الصين والهند وجنوب أفريقيا، عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتربط بكين ونيودلهي علاقات عسكرية وثيقة مع موسكو، وتشتريان منها كميات متزايدة من النفط.

وتسعى روسيا منذ فترة طويلة لإقامة علاقات أوثق مع آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، لكنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لمواجهة العقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتعهدت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية يوم الاثنين بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا في حربها مع روسيا في أعقاب مقتل 28 مدنيا في هجمات روسية منها ضربة صاروخية أصابت مركز تسوق مزدحما.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تقول إنها ”عملية عسكرية خاصة“ لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين. وتصف كييف وحلفاؤها في الغرب الحرب بأنها عمل عدواني غير مبرر.