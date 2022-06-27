أمريكا ترفع الرسوم على واردات من روسيا إلى 35%

رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الإثنين، معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35 بالمئة نتيجة لتعليق وضع الدولة ”الأكثر رعاية“ في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما قال إعلان أصدره البيت الأبيض.

وقال الإعلان إن المعدل الأعلى للرسوم الجمركية ينطبق على واردات ”منتجات أخرى معينة لروسيا الاتحادية والتي لم يتم بالفعل حظر استيراها“.

وحظرت إدارة بايدن في السابق الواردات الأمريكية من المنتجات البترولية ومنتجات الطاقة الروسية والأسماك والأغذية البحرية والمشروبات الكحولية والألماس غير الصناعي.

وكان مسؤول أمريكي كبير قال في وقت سابق يوم الإثنين إن مجموعة الدول السبع الغنية ستعلن غدا الثلاثاء عن حزمة جديدة من الإجراءات المنسقة تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا بشأن حربها في أوكرانيا، وستضع اللمسات الأخيرة على خطط لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه البيت الأبيض إن روسيا تخلفت عن سداد سنداتها السيادية الخارجية لأول مرة منذ عقود، وهو تأكيد رفضته موسكو، فيما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن بُعد إلى زعماء مجموعة السبع الذين اجتمعوا في منتجع بجبال الألب في جنوب ألمانيا.

وطلب زيلينسكي من قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الرائدة دعما عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وفقا لمسؤول أوروبي.

وتريد دول مجموعة السبع، التي تنتج ما يقرب من نصف إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، زيادة الضغط على روسيا دون تأجيج التضخم المرتفع بالفعل.

ويمكن أن يسبب وضع سقف لسعر النفط ضررا لمصادر تمويل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يؤدي في الواقع إلى خفض أسعار الطاقة.

وقال المسؤول الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع السنوية: ”كانت الأهداف المزدوجة لزعماء مجموعة السبع هي استهداف عائدات بوتين بشكل مباشر، خاصة من خلال الطاقة، ولكن أيضا لتقليل التداعيات والتأثير على اقتصادات مجموعة السبع وبقية العالم“.