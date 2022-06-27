تونس.. اتحاد الشغل يدعو لإضراب في الوظائف العامة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام، بما في ذلك الشركات الحكومية؛ احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقال رئيس الاتحاد، نور الدين الطبوبي، الذي يتمتع بنفوذ قوي، للصحفيين، إن ”موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق“.

وأصاب الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد في 16 يونيو/ حزيران، مظاهر الحياة في البلاد بالشلل.

والخميس الماضي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب ”حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات“ تملك ”شرعية“ فتح نقاش من هذا النوع.

وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، غداة إعلان صندوق النقد الدولي، عن ”استعداده“ لإطلاق مفاوضات مع تونس قريبًا: ”نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة“.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أنّه ”على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج“ لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات.

وقال الصندوق في بيان، إنّ ”هذا القرار اتّخذ عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور“.

وتابع الطبوبي في تصريحات للصحافيين: ”أقولها بكل وضوح، الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات“.

وأضاف: ”نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها، نحن مع الإصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة“.

وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي.

وتمر تونس بمناخ سياسي متوتر قبل شهر من استفتاء شعبي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الفائت، ويدير البلاد بمراسيم رئاسية.