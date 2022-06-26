قمة السبع.. مستشار ألمانيا يحذر من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن كل زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يساورهم القلق من أزمة اقتصادية عالمية وشيكة مع تباطؤ النمو وتزايد التضخم، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

جاء هذا التصريح بعد جلسة عمل عن الاقتصاد العالمي في القمة السنوية لمجموعة السبع.

وأضاف شولتس في بيان نقله التلفزيون: ”كل الدول الأعضاء قلقة من الأزمة التي نواجهها.. معدلات النمو المتراجعة في بعض الدول، وتصاعد التضخم، ونقص المواد الخام، واختلال سلاسل الإمداد، هذه ليست تحديات بسيطة“.

إلى ذلك، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ، اليوم الأحد، في منتجع بجبال الألب وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الأمريكي لشولتس، إن ”قيادته كانت حاسمة في توجيه رد الفعل الأوروبي حيال غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا“.

وأضاف الرئيس الأمريكي موجها حديثه لشولتس: ”أريد أن أحييك على تحملك المسؤولية تماما مثلما فعلت عندما أصبحت مستشارا. كان بوتين يعول‭ ‬منذ البداية على انقسام حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بشكل ما، لكننا لم ننقسم ولن يحدث ذلك“.